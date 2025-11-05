BNR avertizează asupra unui document fals care circulă online

Banca Naţională a României avertizează că în spaţiul online circulă un document fals atribuit instituţiei, intitulat „Pericol crescut privind siguranţa juridică - Procură cu autoritate totală”, datat 3 noiembrie 2025 şi purtând sigla BNR, potrivit unui comunicat transmis miercuri.

Instituţia precizează că nu a emis, semnat sau aprobat un astfel de document şi că nu deţine atribuţii legale privind emiterea de avertismente referitoare la acte notariale sau procuri. În cuprinsul materialului fals apar denumiri şi nume reale ale unor structuri şi angajaţi ai BNR, inclusiv ale Direcţiei Platforme Digitale şi Securitate Cibernetică, precum şi antetul şi datele de contact reale ale instituţiei, însă folosirea acestor elemente a fost făcută fără acordul băncii centrale şi cu scopul de a induce publicul în eroare, subliniază BNR.

„Transmiterea, reproducerea sau distribuirea unor documente false emise în numele BNR intră în categoria Falsuri în înscrisuri, constituie infracţiuni de fals şi uz de fals potrivit prevederilor Codului penal şi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare”, se arată în comunicat.

Banca Naţională a sesizat autorităţile competente pentru investigarea acestei tentative de dezinformare şi recomandă publicului să nu dea curs, să nu semneze şi să nu redistribuie documentul fals.