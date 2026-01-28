Boeing - primul profit de după 2018

Grupul aerospaţial american Boeing Co. a raportat ieri primul său profit net anual de după 2018, un rezultat pozitiv de 1,89 miliarde de dolari înregistrat în 2025, în principal datorită unui câştig de aproape 10 miliarde de dolari obţinut din vânzarea Digital Aviation Solutions, informează AFP, conform Agerpres.

În 2024, grupul american a pierdut 11,87 miliarde de dolari, ceea ce duce pierderile totale înregistrate după 2019 la 35,74 miliarde de dolari.

Boeing a trecut printr-o perioadă dificilă după cele două accidente în care a fost implicat un avion 737 MAX 8, în octombrie 2018 şi martie 2019, care s-au soldat cu 346 de decese, precum şi după o grevă de peste 50 de zile la două fabrici importante în toamna anului 2024.

Rezultatele trimestriale şi anuale publicate ieri ”demonstrează că suntem pe drumul cel bun pentru a restabili încrederea şi a livra Boeing-ul pe care toată lumea îl aşteaptă”, a declarat directorul producătorului de avioane, Kelly Ortberg, menţionând: ”Pe măsură ce continuăm să revenim pe drumul cel bun, trebuie să rămânem concentraţi pe livrarea la timp a unor produse şi servicii sigure şi de înaltă calitate către clienţii noştri”.

În trimestrul al patrulea al anului trecut, veniturile Boeing au ajuns la 23,95 miliarde de dolari (în creştere cu 57% în ritm anual), iar profitul net - la 8,13 miliarde de dolari, comparativ cu o pierdere de 3,92 miliarde de dolari cu un an mai devreme.

Pentru întregul an 2025, veniturile Boeing au ajuns la 89,46 miliarde de dolari (+34%). De asemenea, în 2025 Boeing a livrat 600 de aeronave, o cifră record după 2018, când a livrat 806 aeronave clienţilor săi.

Anul 2025 a fost, de asemenea, foarte reuşit în rândul clienţilor Boeing, cu 1.175 de comenzi brute sau 1.173 de comenzi nete după anulări, conversii şi ajustări contabile. Producătorul american şi-a devansat concurentul său european Airbus pentru prima dată după 2018.

La sfârşitul lunii decembrie, portofoliul de comenzi al Boeing Commercial Airplanes (BCA) conţinea 6.130 de aeronave, reprezentând o valoare record de 567 de miliarde de dolari. Incluzând portofoliul de comenzi al diviziei sale BDS (Apărare şi Spaţiu) acesta urcă la un total de 682 de miliarde de dolari.