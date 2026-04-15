Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Bogdan Ivan: ”România intră în jocul mare al inteligenţei artificiale”

S.B.
Politică / 15 aprilie, 21:33

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, miercuri seară, că ”România intră în jocul mare al inteligenţei artificiale”, după anunţul privind selecţia unui lider de consorţiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory, informează news.ro.

Ivan anunţă că se caută un partener cu experienţă reală, cu forţă financiară şi capacitatea de a construi un proiect scalabil, competitiv şi sigur.

”România intră în jocul mare al inteligenţei artificiale. Astăzi am lansat oficial procedura de Expression of Interest (EOI) pentru selectarea liderului de consorţiu care va dezvolta proiectul Black Sea AI Gigafactory, una dintre cele mai ambiţioase investiţii tehnologice pregătite în România”, a scris, miercuri seaăr, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta precizează că în această etapă se caută ”un partener cu experienţă reală în proiecte de infrastructură tehnologică de mare anvergură, cu forţă financiară şi capacitatea de a construi un proiect scalabil, competitiv şi sigur”.

”Procedura vizează o primă etapă de dezvoltare de aproximativ 20.000 de GPU-uri, cu posibilitatea de extindere până la 100.000 şi chiar mai mult, în funcţie de cerere şi de ritmul de dezvoltare al proiectului”, a transmis ministrul, distribuind şi condiţiile de eligibilitate.

”Mulţumesc experţilor Băncii Mondiale şi colegilor din Guvern pentru susţinere şi pentru încrederea de a duce mai departe un proiect strategic pentru viitorul României. Am început acest drum în iunie 2025, când eram ministru al Economiei şi Digitalizării. Astăzi, îl ducem mai departe”, a mai afirmat Ivan.

Ministerul Energiei a anunţat, miercuri, lansarea declaraţiei de intenţie în vederea selectării unui lider de consorţiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory.

Proiectul este conceput ca o iniţiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligenţă artificială, de relevanţă naţională şi regională, menită să susţină dezvoltarea unor capabilităţi digitale şi industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenţei artificiale şi să poziţioneze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura AI de nouă generaţie.

Prin această EOI, Autoritatea Coordonatoare urmăreşte să identifice entităţi interesate şi calificate, care deţin experienţa, soliditatea financiară şi capacitatea strategică necesare pentru a conduce pregătirea Proiectului, a constitui şi coordona un consorţiu adecvat şi a sprijini dezvoltarea unui concept de investiţie credibil, scalabil şi implementabil, în conformitate cu legislaţia română şi a Uniunii Europene aplicabilă.

În această etapă, EOI reprezintă un demers iniţial de consultare a pieţei şi de preselectare. Scopul său este identificarea unui Lider de Consorţiu cu o capacitate şi credibilitate demonstrate pentru un proiect de această natură şi anvergură. În consecinţă, Autoritatea Coordonatoare nu solicită în această etapă un design tehnic final, o componenţă finală a consorţiului, o structură finală de investiţii sau angajamente ferme de finanţare.

Părţile interesate sunt invitate să transmită un concept orientativ de dezvoltare care să acopere, cel puţin, o fază iniţială de implementare de aproximativ 20.000 de GPU-uri sau acceleratoare AI echivalente, împreună cu o abordare orientativă privind cererea, gradul de utilizare, scalabilitatea şi livrarea proiectului. Orice astfel de informaţii transmise în această etapă vor fi considerate neangajante şi vor fi utilizate exclusiv în scopul evaluării.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de ANONIM în data de 15.04.2026, 21:43)

    Inteligenta artificiala ION, acest functionar public virtual, zice ca veti da gres.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Vîjeu el Condor! în data de 15.04.2026, 22:16)

    gata !

    Ívan Prostache devine intelijent ! 

    :

    ăsta n-are electricitate în țară și visează roboți cu pene ! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

15 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 15 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

15 aprilie
Ediţia din 15.04.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb