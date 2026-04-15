Bogdan Ivan: ”România intră în jocul mare al inteligenţei artificiale”

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, afirmă, miercuri seară, că ”România intră în jocul mare al inteligenţei artificiale”, după anunţul privind selecţia unui lider de consorţiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory, informează news.ro.

Ivan anunţă că se caută un partener cu experienţă reală, cu forţă financiară şi capacitatea de a construi un proiect scalabil, competitiv şi sigur.

”România intră în jocul mare al inteligenţei artificiale. Astăzi am lansat oficial procedura de Expression of Interest (EOI) pentru selectarea liderului de consorţiu care va dezvolta proiectul Black Sea AI Gigafactory, una dintre cele mai ambiţioase investiţii tehnologice pregătite în România”, a scris, miercuri seaăr, pe Facebook, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta precizează că în această etapă se caută ”un partener cu experienţă reală în proiecte de infrastructură tehnologică de mare anvergură, cu forţă financiară şi capacitatea de a construi un proiect scalabil, competitiv şi sigur”.

”Procedura vizează o primă etapă de dezvoltare de aproximativ 20.000 de GPU-uri, cu posibilitatea de extindere până la 100.000 şi chiar mai mult, în funcţie de cerere şi de ritmul de dezvoltare al proiectului”, a transmis ministrul, distribuind şi condiţiile de eligibilitate.

”Mulţumesc experţilor Băncii Mondiale şi colegilor din Guvern pentru susţinere şi pentru încrederea de a duce mai departe un proiect strategic pentru viitorul României. Am început acest drum în iunie 2025, când eram ministru al Economiei şi Digitalizării. Astăzi, îl ducem mai departe”, a mai afirmat Ivan.

Ministerul Energiei a anunţat, miercuri, lansarea declaraţiei de intenţie în vederea selectării unui lider de consorţiu pentru proiectul Black Sea AI Gigafactory.

Proiectul este conceput ca o iniţiativă strategică de infrastructură de calcul pentru inteligenţă artificială, de relevanţă naţională şi regională, menită să susţină dezvoltarea unor capabilităţi digitale şi industriale avansate, să consolideze rolul României în ecosistemul european emergent al inteligenţei artificiale şi să poziţioneze regiunea Mării Negre ca un amplasament important pentru infrastructura AI de nouă generaţie.

Prin această EOI, Autoritatea Coordonatoare urmăreşte să identifice entităţi interesate şi calificate, care deţin experienţa, soliditatea financiară şi capacitatea strategică necesare pentru a conduce pregătirea Proiectului, a constitui şi coordona un consorţiu adecvat şi a sprijini dezvoltarea unui concept de investiţie credibil, scalabil şi implementabil, în conformitate cu legislaţia română şi a Uniunii Europene aplicabilă.

În această etapă, EOI reprezintă un demers iniţial de consultare a pieţei şi de preselectare. Scopul său este identificarea unui Lider de Consorţiu cu o capacitate şi credibilitate demonstrate pentru un proiect de această natură şi anvergură. În consecinţă, Autoritatea Coordonatoare nu solicită în această etapă un design tehnic final, o componenţă finală a consorţiului, o structură finală de investiţii sau angajamente ferme de finanţare.

Părţile interesate sunt invitate să transmită un concept orientativ de dezvoltare care să acopere, cel puţin, o fază iniţială de implementare de aproximativ 20.000 de GPU-uri sau acceleratoare AI echivalente, împreună cu o abordare orientativă privind cererea, gradul de utilizare, scalabilitatea şi livrarea proiectului. Orice astfel de informaţii transmise în această etapă vor fi considerate neangajante şi vor fi utilizate exclusiv în scopul evaluării.