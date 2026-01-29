Bogdan Ivan: "Peste 103 milioane de euro pentru proiectul de reţele inteligente România-Bulgaria"

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România şi Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar şi pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile, în urma unui proiect în valoare de peste 103 milione de euro, informează news.ro.

”Uniunea Europeană a publicat astăzi (miercuri - n.r.) lista proiectelor de interconectivitate energetică finanţate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei în 2026. Din cele 650 de milioane de euro, aproape 104 milioane vor finanţa Proiectul de Interes Comun #CARMEN, dezvoltat de consorţiul format din Delgaz Grid S.A., CNTEE Transelectrica S.A. şi Elektroenergien Sistemen Operator EAD. Reţelele de transport şi distribuţie a energiei din România şi Bulgaria vor fi modernizate şi digitalizate pentru mai multă eficienţă, dar şi pentru a genera fluxuri sigure de energie electrică din surse regenerabile”, a arătat Bogdan Ivan, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului, interconectările energetice înseamnă preţuri mai mici pentru români şi companiile din România, pentru că transferă eficient şi sigur energie, fără pierderi şi fără suprasolicitări în sistem.

”CARMEN, primul Proiect de Interes Comun din aria tematică «reţele inteligente de electricitate» dezvoltat pe teritoriul României, înseamnă investiţii care se văd în facturi, în economie şi în securitatea energetică a regiunii”, a adăugat el.