Bolojan: 23 august este o zi nefastă în istorie, prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939

T.B.
Politică / 23 august, 11:56

Bolojan: 23 august este o zi nefastă în istorie, prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939

Premierul Ilie Bolojan a afirmat sâmbătă, la Chişinău, că 23 august este o zi nefastă în istorie deoarece prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939 două regimuri dictatoriale au decis să îşi impună voinţa nedreaptă asupra altor popoare europene, relatează news.ro. Bolojan a precizat că Republica Moldova are şansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influenţă a Moscovei şi să se alăture popoarelor libere ale Europei, potrivit sursei citate.

Ilie Bolojan a afirmat, sâmbătă, că România a realizat în Republica Moldova lucrări de infrastructură, a oferit resurse energetice şi a asigurat sprijin pentru cetăţenii moldoveni în perioade de criză

”Există o legătură deosebită şi unică între statele noastre. Noi în această parte de lume, suntem din aceeaşi vatră, suntem din acelaşi sânge. În ultimii 35 de ani, am transformat gardul de sârmă ghimpată într-un spaţiu al speranţei, al prieteniei şi solidarităţii. Astăzi firme moldoveneşti sunt prezente în România şi firme româneşti investesc în Republica Moldova. Avem legături multiple, infrastructură comună şi proiecte importante de dezvoltare. În ciuda celor care au dorit să ne îndepărteze unii de alţii, România a construit aici grădiniţe, şcoli şi poduri, a dotat spitale, a restaurat monumente istorice şi biserici de patrimoniu. România a oferit resurse energetice şi a asigurat sprijin pentru cetăţenii moldoveni în perioade de criză”, a declarat Ilie Bolojan într-o conferinţă susţinută alături de omologul său de la Chişinău, Dorin Recean.

El a anunţat că România va continua să fie alături de Republica Moldova şi în perioada următoare, transmite news.ro.

”Vom continua să fim alături de dumneavoastră indiferent de vremuri. România respectă suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova, fiind partenerul fiecărui cetăţean moldovean care îşi doreşte să trăiască într-un stat prosper şi liber. Parcursul european este calea către o viaţă mai bună şi către consolidarea libertăţilor în această ţară. Peste puţine zile, pe 27 august, dumneavoastră veţi sărbători Ziua Naţională a Republicii Moldova, ziua în care marcaţi 34 de ani de independenţă. Vă rog să-mi permiteţi să vă felicit şi să vă transmit gândurile bune ale României pentru această sărbătoare”, a mai transmis premierul României.

Bolojan a mai declarat că Republica Moldova are şansa să se desprindă definitiv de urmările pactul Ribbentrop-Molotov din 1939.

”Astăzi, 23 august, este însă şi o zi nefastă în istorie, prin pactul Ribbentrop-Molotov din 1939, pe baza căruia două regimuri dictatoriale au decis să-şi împună voinţa nedreaptă asupra altor popoare europene, Republica Moldova are acum şansa reală să se desprindă definitiv de urmările acestui pact care a plasat-o în sfera de influenţă a Moscovei şi să se alăture popoarelor libere ale continentului nostru în cadrul Uniunii Europene. Aderarea la Uniune înseamnă ancorare în spaţiul valorilor democratice care aduc în sine siguranţă şi bunăstare. România va susţine, fără ezitare Republica Moldova ca un prieten statornic şi partener angajat alături de dumneavoastră pe drumul ireversibil către Europa”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

