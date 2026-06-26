Bolojan: ”Siegfried Mureşan e o soluţie care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare”

PNL, USR şi UDMR au hotărât să-l propună pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureşan pentru funcţia de premier, considerând că reprezintă o soluţie pentru România în aşa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să permită instalarea unui Guvern în perioada următoare, a declarat, vineri, preşedintele PNL, Ilie Bolojan, informează Agerpres.
'Vreau să mulţumesc colegilor care reprezintă astăzi USR şi UDMR pentru că, în baza discuţiilor pe care le-am avut în aceste zile, am hotărât să îl susţinem pe domnul Siegfried Mureşan ca propunere de premier. Este o propunere care se bazează pe experienţa dânsului în ceea ce priveşte gestionarea fondurilor europene, a bugetelor mari de investiţii, este un om profesionist, un om care a dovedit în aceşti ani că este ataşat valorilor europene şi credem că pentru actuala perioadă este o soluţie pentru România; propunerea noastră vine să ofere soluţii în aşa fel încât să se poată ajunge printr-un dialog la un acord care să ne permită instalarea unui Guvern în perioada următoare. Partidul Naţional Liberal a încheiat acum câteva minute o şedinţă a Biroului Permanent Naţional în care a votat sprijinul pentru domnul Mureşan', a afirmat Bolojan, la sediul PNL.
Opinia Cititorului ( 10 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 13:25)
un fiu de revoluționar?
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 14:18)
Muresan este in regula (clar, este peste Tomac si mai ales peste tradatorul Vestea si peste orice poate oferi PSDul), dar nu oamenii sunt problema in parteneriatul asta, ci interesele total antagoniste.
PSDul este sistemul (continuator al celui comunist, cu urmasii comunistilor), iar polul de dreapta este reformatorul sistemului. Nu pot guverna impreuna eficient, oricat de mult si-ar dori Nicusorul si continuam sa consumam timp pretios intarziind reformele.
Referitor la electorat, paradoxal, dar afinitati exista intre electoratul de dreapta si cel AURist (in cea mai mare parte a lui, pentru ca acolo este si o mica componenta extremista) pentru ca ambele electorate doresc REFORMAREA sistemului in cadrul UE si NATO. Acum PSDul a ramas numai cu electoratul sistemului si nu exista afinitati intre el si celelalte electorate.
Nu tot AURul este nociv si daunator Romaniei (ca partid), ci numai o parte din el, in frunte cu seful derbedeu de galerie, Simion. Cealalta parte (adica grosul) este pozitiva pentru tara.
Etichetarea ca extermist nu este aplicabila intregului partid si creeaza impresii false, mai ales in extern.
In plus, tara are nevoie de un parteneriat benefic pe termen lung, iar incepand cu alegerile urmatoare AURul va deveni un partid cu greutate pe scena politica (cel putin pentru un mandat).
Daca as fi in locul presedintelui si al lui Bolojan as regandi putin situatia si abordarea optima pentru tara.
Tara are 3 mari probleme (AURul nu este printre ele dacat in masura in care se confunda cu Simion):
1. PSDul si sistemul (sunt tot una si trag tara in jos)
2. Simion (si cei din AUR care gandesc ca el). Atat partidul AUR cat si electoratul AUR trebuie sa inteleaga ca Simion nu este reformator, ci este un dictator oportunist, agresiv, de joasa speta, inteligent nativ si afiliat Moscovei. Este tipul de smenar care te face din vorbe si daca nu reuseste asta, te agreseaza fizic si psihic pana cand ii iesa dealul. El nu are treaba cu tara si cu sanatatea ei (ci doar se foloseste de lozinci patriotice ca sa isi atinga scopurile si interesele personale).
3. Componenta din justitie care reprezinta sistemul (PSDul) pentru ca va incerca sa blocheze sau sa intarzie orice tentativa de reformare a sistemului.
Asa stau lucrurile, asta este situatia si este bine sa o folosim in interesul national.
Timpul nu mai are rabdare.
Altii se dezvolta si noi batem pasul pe loc.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 14:35)
Pe Bolojan nu il deranjeaza sa avem in fruntea guvernului un om serios, posibil contracandidat al lui, dar pe Nicusor l-a deranjat ca un om de caracter, potential contracandidat, sa fie in fruntea guvernului.
Asta spune multe despre cei 2 oameni politici.
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 14:40)
Omul politic Bolojan l-a inregimentat pe pozitia de sef filiala judeteana PNL pe traseistul suveranist extremist Adrian Peiu.
Diana Șoșoacă rasufla usurata. Bolojan i-a facut un mare serviciu.
2. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 26.06.2026, 13:38)
Lovitura fulgeratoare .N.Dan nu mai are de ales .Daca alege PSD alege Moscova ceea ce il scoate definitiv din joc .A doua zi dupa un presupus ,dar incert refuz ,
Bolojan introduce cererea de demitere a Presedintelui concomitent cu declansarea de alegeri anticipate .In acel moment nu va mai exista „guvernarea ” Nicusor Dan .Va deveni o amintire trista.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 13:48)
pe naiba fulgerătoare. ieri președintele spunea ca trebuie sa ne grăbim ca vine vacanta parlamentara. prioritățile sunt priorități, inflația de 10% este un efect așteptat al reformei.
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 13:57)
Absolut de acord.
Fulgerator Bolojan ajunge Presedinte, Siegfried Premier si Crimhilda Fata Mare. Alegerile anticipate vor aduce PNL 55% din voturi.
Apoi ne trezim din somnul de siesta.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 13:38)
mutati bundestagul german in Romania ?
3.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 3)
(mesaj trimis de anonim în data de 26.06.2026, 14:19)
decit sovietele
4. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 26.06.2026, 14:13)
Solutia este una adevarata .Bolojan renunta in favoarea lui Muresan .Era singura solutie care nu poate fi refuzata de Presedinte .Daca Presedintele si PSD refuza atunci sa ne asteptam la antcipate si la demiterea presedintelui .Strada va transa imediat problema .