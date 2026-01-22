Bolojan a discutat cu ambasadorul Germaniei despre decontarea energiei

Premierul Ilie Bolojan a discutat joi la Palatul Victoria cu ambasadorul Germaniei în România, Angela Ganninger, şi cu reprezentanţii E.ON România SA. Tema principală a întâlnirii a fost asigurarea decontării rapide a sumelor restante către furnizorii de energie.

Oficialii au analizat măsurile necesare pentru fluidizarea procedurilor de validare a cererilor de plată, în baza mecanismului de compensare a preţurilor, potrivit News.ro.

Şeful secţiei economice a Ambasadei Germaniei, Sandrina Köbinger, preşedintele E.ON România, Volker Raffel, directorul general al E.ON Energie România, Claudia Griech, preşedintele ANRE, George Niculescu, şi secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoş Hotea, au participat la discuţii, adaugă sursa citată.

Întâlnirea a vizat accelerarea verificării şi validării cererilor de plată depuse de furnizorii de energie şi plata rapidă a diferenţelor dintre costurile reale de achiziţie şi preţurile plafonate la energie electrică şi gaze naturale. Sumele au fost iniţial suportate de furnizori şi urmează să fie decontate de autorităţi, conform News.ro.

Premierul Bolojan a subliniat că Guvernul ia măsuri pentru a fluidiza procedurile şi pentru a asigura fondurile necesare decontării sumelor restante, menţionează News.ro.

Întâlnirea a inclus şi discuţii despre reglementările din domeniul energiei, în perspectiva liberalizării preţului la gaze naturale de la 1 aprilie 2026, după încetarea schemei de plafonare şi compensare a preţului final la gaze. Reprezentanţii E.ON au adus în discuţie şi mecanismele necesare funcţionării corecte a pieţei en-gros şi investiţiile pentru extinderea şi modernizarea reţelelor de gaze, în contextul obiectivului României de creştere a capacităţii de producţie, subliniază sursa citată anterior.