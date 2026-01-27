Bolojan despre Mercosur: „România rămâne susţinător al acordului”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marţi că România îşi menţine susţinerea pentru acordul Mercosur, dar că declaraţiile publice legate de acest subiect ar fi fost mai temperate dacă s-ar fi discutat mai mult şi în coaliţie la final de an, potrivit News.ro.

Bolojan a precizat că la Consiliul European din 19 decembrie 2025, preşedintele Nicuşor Dan a anunţat poziţia României de susţinere a acordului, fără ca subiectul să fie prezent pe agenda publică timp de două săptămâni. Premierul a subliniat că negocierile pentru Mercosur se desfăşoară de ani de zile la nivelul Uniunii Europene şi că acordul nu este doar unul agricol, ci un acord economic global menit să creeze o piaţă mai mare între UE şi ţările din America Latină, adaugă sursa citată.

Bolojan a explicat că „acest acord aduce oportunităţi şi riscuri. Pentru România, economia noastră este deja integrată în cea europeană, care funcţionează ca o locomotivă pentru dezvoltarea noastră. Oportunităţile vizează accesul la pieţe mai mari şi sprijinul pentru companii, iar riscurile se concentrează mai ales pe agricultură, unde ţările Mercosur pot oferi produse competitive pe plan global”, conform News.ro.

Premierul a adăugat că a fost renegociat un pachet de măsuri asiguratorii pentru agricultură, care permite blocarea importurilor în cazul scăderilor de preţuri sau a creşterilor de cantităţi peste 5%. „Toate partidele din coaliţie au votat aceste îmbunătăţiri. După aceea nu a mai existat discuţie publică, decizia fiind luată oficial în comisie”, a mai spus Bolojan, notează sursa citată.

Premierul Ilie Bolojan a menţionat, referindu-se la criticile legate de lipsa unei dezbateri în coaliţie, că „dacă s-ar fi discutat mai mult, probabil declaraţiile ar fi fost la un nivel mai redus, dar la final de an, când oamenii sunt plecaţi, e greu să organizezi coaliţia zilnic”, potrivit News.ro.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a comentat că Mercosur este „un acord economic şi de interese”, destinat unor companii care ar putea să inunde pieţele UE cu produse de slabă calitate. Barbu a cerut o perioadă de graţie de doi ani pentru sectorul agricol, pentru a proteja fermierii şi a face pregătirile necesare, având în vedere că în Mercosur se folosesc pesticide şi substanţe interzise în UE, conform News.ro.

PSD şi UDMR au criticat lipsa unei discuţii în coaliţie şi au reproşat modul în care a fost comunicată poziţia României, adaugă sursa citată anterior.