Bolojan: I-am transmis cancelarului Merz invitaţia de a ne întâlni la Bucureşti anul acesta

Premierul Ilie Bolojan i-a transmis miercuri cancelarului german Friedrich Merz invitaţia de a efectua o vizită la Bucureşti în cursul acestui an, a anunţat şeful Guvernului, pe pagina sa de Facebook.

Invitaţia a fost adresată „pentru a continua discuţiile şi a avansa concret proiectele comune”, potrivit premierului.

Ilie Bolojan se află într-o vizită oficială de două zile la Berlin, unde s-a întâlnit miercuri cu Friedrich Merz, a transmis prim-ministrul.

„Relaţia România-Germania nu este doar despre instituţii şi politici, ci şi despre oameni”, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Premierul a precizat că i-a mulţumit cancelarului german pentru sprijinul constant acordat românilor care trăiesc şi muncesc în Germania, potrivit mesajului publicat.

El a menţionat, totodată, sprijinul pentru comunitatea germană din România, în special pentru păstrarea identităţii şi promovarea patrimoniului cultural, conform postării sale.

„Legătura cu oamenii face parteneriatul nostru mai puternic”, a subliniat Ilie Bolojan, potrivit sursei citate.

Ilie Bolojan a arătat că relaţia dintre România şi Germania este una foarte bună, construită pe cooperare economică, încredere şi interese strategice comune, potrivit declaraţiilor sale.

„Astăzi, la Berlin, am avut o discuţie aplicată cu cancelarul federal Friedrich Merz”, a afirmat şeful Guvernului.

El a mulţumit pentru primire şi pentru dialogul deschis, conform mesajului transmis.

Premierul a subliniat că România şi Germania pot realiza mai multe împreună dacă se concentrează pe rezultate, potrivit acestuia.

„Avem o bază solidă, interese comune şi capacitatea de a lua decizii eficiente”, a adăugat Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, Germania este cel mai important partener economic al României.

El a precizat că există un comerţ bilateral solid, investiţii consistente şi mii de companii germane care creează locuri de muncă pentru peste 200.000 de români, conform declaraţiei sale.

Dincolo de cifre, aceste elemente reflectă încredere, stabilitate şi un parteneriat funcţional, a subliniat Ilie Bolojan.

Premierul a anunţat că a discutat cu partea germană despre dezvoltarea colaborării în domenii strategice precum apărarea, industria şi energia, potrivit afirmaţiilor sale.

El a explicat că aceste sectoare vor decide competitivitatea Europei în anii următori, iar România doreşte să fie un partener de încredere, conform mesajului transmis.

Memorandumul de cooperare semnat între miniştrii Apărării din cele două ţări nu vizează doar modernizarea industriei, ci şi consolidarea unei colaborări mai ample, a arătat premierul.

Ilie Bolojan a menţionat că acest parteneriat include cercetare, dezvoltare, exerciţii comune şi alte forme de cooperare, potrivit declaraţiei sale.

„Securitatea flancului estic şi a Mării Negre rămâne o prioritate”, a transmis şeful Guvernului.

Premierul a subliniat importanţa sprijinului Germaniei în acest domeniu, conform mesajului public.

Ilie Bolojan a afirmat că România susţine în continuare eforturile pentru o pace durabilă în Ucraina, potrivit declaraţiei sale.

El a adăugat că acordă o atenţie specială Republicii Moldova, al cărei parcurs european este important pentru stabilitatea regională, a transmis premierul.