Bolojan susţine prima conferinţă de presă după asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale

I.S.
Politică / 2 septembrie, 09:57

Bolojan susţine prima conferinţă de presă după asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale

Actualizare - Ilie Bolojan: Nu era posibil ca la un deficit de aproape 10% să corectezi cu o singură măsură într-un termen rezonabil

---

Prim-ministrul Ilie Bolojan susţine marţi, de la ora 10:00, prima conferinţă de presă după mai bine de o lună, în cadrul căreia va răspunde întrebărilor legate de cele cinci legi pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, după cum a anunţat purtătoarea de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

Bolojan va aborda, printre altele, măsurile privind administraţia publică locală, asupra cărora nu s-a ajuns la un acord în coaliţie din cauza opoziţiei PSD. Ultima conferinţă pe care a susţinut-o a avut loc pe 29 iulie, pe tema pensiilor magistraţilor, unul dintre proiectele incluse în pachetul fiscal 2.

După conferinţă, premierul se va întâlni la Cotroceni, de la ora 12:00, cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu liderii coaliţiei: Sorin Grindeanu, Dominic Fritz şi Kelemen Hunor, la solicitarea şefului statului, în contextul tensiunilor din coaliţie care l-au determinat pe Bolojan să ameninţe chiar cu demisia.

Luni seară, Bolojan a prezentat în faţa plenului reunit al Parlamentului asumarea răspunderii Guvernului pentru cinci dintre cele şase proiecte din pachetul fiscal 2, procedură utilizată pentru prima dată pentru un număr atât de mare de legi într-o singură zi, necesitând şedinţe succesive ale Parlamentului.

Opoziţia are acum trei zile la dispoziţie pentru a depune moţiuni de cenzură, câte una pentru fiecare proiect, AUR anunţând că va depune patru moţiuni, exceptând proiectul privind pensiile magistraţilor. Votul asupra moţiunilor se va desfăşura la finalul săptămânii sau săptămâna viitoare, prin vot secret cu bile.

Proiectele asumate de Guvern vizează pensiile magistraţilor, sistemul sanitar, guvernanţa corporativă a companiilor de stat, eficientizarea ASF, ANRE şi ANCOM, precum şi mai multe măsuri fiscale iniţiate de Ministerul Finanţelor.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  D Bolojan, nu va lasati invins exact la final 0!
    (mesaj trimis de Simpatizant liberal în data de 02.09.2025, 10:18)

    Era clar ca reducerile de cheltuieli vor intimpina rezistenta, asa ca trebuie continuat sa reduceti deficitul ca sa nu s0e ajunga la incapacitate de plata0, ca tv ale mogulilor oricum va injura si nu vor recunoaste rez0ultatele! In sectiunea comentarii de la bursa s a discutat de ani in urma despre capcane in care Romania a0 fos0t impinsa intentionat de finantisti internationali exact ca sa se ajunga la incapacitate de plata si astfel sa interbina din exterior asa zisi.... Salvatori! Nu va lasati pt ca abordarea pricipiala e cprecta!

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 02.09.2025, 10:30)

    Pe primele şapte luni avem o creştere de 8% a cheltuielilor salariale cu bugetarii, iar dacă va continua pe tot anul, ponderea va ajunge la 9,6% din PIB, mai mare decât anul trecut.

    Deci e clar ca marele cuplu salvator al Romaniei,Nicusor-Bolojan, 

    sun t niste incompetenti,servitori al intereselor straine.

