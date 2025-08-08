BURSELE LUMII Curs mixt pe pieţele din Europa

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, după ce Banca Angliei a decis să reducă dobânda de politică monetară cu un sfert de punct procentual, la 4%, aceasta fiinf a cincea tăiere începând din august 2024.

• London Stock Exchange

- În acest context, titlurile băncii britanice Barclays Plc s-au depreciat cu 0,5%, la 363,10 pence la ora locală 14.22, cele ale Lloyds Banking Group Plc, cu 0,05%, la 80,92 pence.

- Acţiunile companiei petroliere BP Plc au coborât cu 1,2%, la 425,40 pence la ora 14.24. Ministrul irakian al Petrolului, Hayan Abdul Ghani, a afirmat recent că BP va începe să dezvolte în mai puţin de o lună patru zăcăminte petroliere din Kirkuk, conform EFE.

- Titlurile WPP Plc s-au depreciat cu 2,9%, la 390,60 pence la ora 14.24. Compania de comunicaţii şi publicitate a raportat rezultate slabe pentru primul semestru din anul curent.

- Indicele FTSE 100 a scăzut cu 0,7%, la 9.102,99 puncte la ora 14.26.

• Euronext Paris

- Acţiunile companiei de vaccinuri de specialitate Valneva SE au urcat cu 5,2%, la 3,65 euro la ora 15.11, după ce FDA a eliminat pauza recomandată pentru utilizarea IXCHIQ.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 1,3%, la 7.731,64 puncte la ora 15.13.

• Deutsche Börse

- Titlurile Commerzbank AG au urcat cu 3,9%, la 33 de euro la ora 15.08. Banca germană este hotărâtă să rămână independentă şi şi-a majorat obiectivul privind profitul în 2025 ca parte a apărării contra posibilei preluări de către grupul italian UniCredit SpA, conform DPA.

- Acţiunile Rheinmetal AG au pierdut 6,1%, ajungând la 1.675,50 euro la ora 15.14. Compania de vehicule de apărare a raportat vânzări trimestriale sub aşteptări.

- Titlurile United Internet AG s-au apreciat cu 1,2%, la 25,48 euro la ora 15.14. Compania de servicii de internet a raportat un avans redus al profitului său în primele şase luni din acest an.

- Indicele DAX a crescut cu 1,6%, la 24.316,45 puncte la ora 15.16.

• New York Stock Exchange

Pieţele americane au crescut ieri dimineaţă, după ce preşedintele Donald Trump a dezvăluit noi tarife pentru cipuri, care includ scutiri ample.

- Titlurile Uber Technologies Inc. au urcat cu 1,6%, la 90,66 dolari la ora locală 09.43. Compania de ride-sharing a raportat miercuri rezultatele financiare peste aşteptări pentru al doilea trimestru şi a anunţat autorizarea unui program de răscumpărare a acţiunilor în valoare de 20 de miliarde de dolari.

- Acţiunile Eli Lilly and Co. s-au depreciat cu 13,2%, la 948 dolari la ora 09.46, deşi compania farmaceutică a raportat profituri peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,4%, la 44.349,25 puncte la ora 09.48, S&P 500 - cu 0,5%, la 6.375,13 puncte.

• Nasdaq

- Acţiunile Tesla Inc. au pierdut 0,2%, atingând 319,17 dolari la ora 09.51. Elon Musk a anunţat miercuri, pe reţeaua socială X, că Tesla antrenează un nou model Full Self-Driving cu îmbunătăţiri semnificative ale sistemului video şi o creştere substanţială a capacităţii de procesare, conform CNBC.

- Titlurile Intel Corp., producător de semiconductori, au coborât cu 2,3%, la 19,94 dolari la ora 09.52, după ce preşedintele Donald Trump a declarat pe reţelele de socializare că Lip-Bu Tan, directorul general al Intel, ar trebui să demisioneze.

- Indicele Nasdaq Composite a crescut cu 0,9%, la 21.354,60 puncte la ora 09.54.

• Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au crescut ieri, în majoritate, în baza evoluţiilor din sectorul tehnologiei.

- În acest context, acţiunile producătorului nipon de echipamente de testări automate Advantest Corp. s-au apreciat cu 0,3%, la 10.110 yeni, cele ale companiei de electronice Sony Corp., cu 4,1%, la 3.860 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,7%, la 41.059,15 puncte.

• Sydney Stock Exchange

- Acţiunile AMP Ltd. au urcat cu 4,8%, 1,75 dolari australieni. Compania australiană de servicii financiare a raportat profituri în creştere pentru primul semestru.

- Titlurile companiei miniere Fortescue Ltd. au înregistrat un minus de 0,4%, la 18,51 dolari australieni, cele ale Rio Tinto Group Ltd., de 0,5%, la 112,36 dolari australieni, titlurile BHP Billiton Ltd., de 0,08%, la 39,87 dolari australieni, ca urmare a declinului preţului minereu de fier.

- Indicele S&P/ASX 200 a scăzut cu 0,1%, la 8.831,40 puncte.