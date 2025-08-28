Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
BURSELE LUMII Pieţele de acţiuni, cu ochii pe Nvidia

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital #Jurnal Bursier / 28 august

Pieţele de acţiuni, cu ochii pe Nvidia

Bursele europene au urmat un curs mixt ieri, în aşteptarea raportării financiare a companiei americane Nvidia Corp.

Euronext Paris

- Acţiunile companiei auto franco-italo-americane Stellantis SA au pierdut 1,3%, ajungând la 8,31 euro la ora locală 15.35, cele ale grupului francez Renault SA - cu 0,4%, la 32,98 euro. Obiectivele Uniunii Europene referitoare la reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor, inclusiv o reducere cu 100% pentru autoturisme din 2035, nu mai sunt fezabile, au anunţat ieri preşedinţii Asociaţiei constructorilor europeni de automobile şi Asociaţiei furnizorilor europeni de componente auto, conform Reuters.

- Indicele CAC 40 a crescut cu 0,6%, la 7.752,05 puncte la ora 15.37.

Deutsche Börse

- Titlurile Commerzbank AG s-au depreciat cu 2,9%, la 33,35 euro la ora 15.38. Analiştii Goldman Sachs au modificat în sens negativ calificativul acordat grupului bancar german: "vinde”, de la "neutru”.

- Acţiunile Rheinmetall AG au pierdut 0,03%, ajungând la 1.635 euro la ora 15.40. Gigantul european de apărare intenţionează să producă praf de puşcă şi proiectile de artilerie de 155 mm în Bulgaria în cadrul a două acorduri de tip joint venture cu o investiţie comună de peste un miliard de euro, a anunţat marţi compania germană, potrivit Reuters.

- Titlurile Mercedes-Benz Group AG s-au depreciat cu 0,7%, la 53,66 euro la ora 15.41. Fondul de pensii al producătorului auto şi-a vândut întreaga sa participaţie de 3,8% la Nissan Motor Co. din Japonia pentru 47,83 miliarde yeni (aproximativ 324,6 milioane dolari), conform unor surse citate de Reuters.

- Indicele DAX a scăzut cu 0,3%, la 24.072,29 puncte la ora 15.42.

New York Stock Exchange

Pieţele americane au scăzut ieri dimineaţă, investitorii aşteptând rezultatele trimestriale ale gigantului de cipuri Nvidia.

- Acţiunile PVH Corp. au urcat cu 1,9%, la 84,10 dolari la ora locală 09.58. Compania de îmbrăcăminte care deţine mărci precum Tommy Hilfiger şi Calvin Klein a raportat un câştig pe acţiune mai mare decât aşteptau analiştii.

- Titlurile Eli Lilly and Co. au urcat cu 1,1%, la 744,12 dolari la ora 10.00, după ce, recent, orforglipron, pastila de slăbit a companiei farmaceutice, a trecut cu succes un nou studiu clinic aflat în stadiu avansat.

- Acţiunile Kohl's Corp. au consemnat un avans de 21,5%, la 15,84 dolari la ora 10.01. Lanţul de magazine universale a raportat profituri peste aşteptări.

- Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu 0,2%, la 45.513,22 puncte la ora 10.01, S&P 500 - cu 0,04%, la 6.468,39 puncte.

Nasdaq

- Acţiunile Nvidia au coborât cu 0,8%, la 180,39 dolari la ora 10.03, compania fiind aşteptată să raporteze financiar ieri.

- Titlurile MongoDB Inc. s-au apreciat cu 33,5%, la 286,20 dolari la ora 10.04. Compania de software a raportat rezultate financiare peste aşteptările analiştilor.

- Acţiunile Okta Inc. au urcat cu 4%, la 95,19 dolari la ora 10.05. Compania de gestionare a identităţii şi a accesului a raportat, la rândul său, rezultate peste aşteptări.

- Indicele Nasdaq Composite a scăzut cu 0,1%, la 21.523,51 puncte la ora 10.06.

Tokyo Stock Exchange

Bursele din Asia au fluctuat ieri, atenţia regiunii fiind îndreptată spre unele date ce privesc economia SUA.

- Acţiunile companiei auto nipone Nissan Motor Co. au urcat cu 0,09%, la 341 yeni, în urma apariţiei informaţiei conform căreia fondul de pensii al producătorului auto german Mercedes-Benz Group şi-a vândut întreaga participaţie de 3,8% la Nissan pentru 47,83 miliarde yeni.

- Pe acelaşi segment, titlurile Honda Motor Co. s-au depreciat cu 0,5%, la 1.659 yeni, cele ale Toyota Motor Corp. au urcat cu 0,2%, la 2.904 yeni.

- Indicele Nikkei 225 a crescut cu 0,3%, la 42.520,27 puncte.

Sydney Stock Exchange

- Acţiunile Woolworths Group Ltd. au scăzut cu 14,7%, la 28,51 dolari australieni. Compania australiană de retail şi finanţare a decis să reducă dividendul final cu 21,1%, raportând scăderea cu 17% a profitului său net anual.

- Titlurile Nine Entertainment Ltd., compania care deţine The Australian Financial Review, au crescut cu 7,9%, la 1,84 dolari australieni. Compania a anunţat că va plăti un dividend special din vânzarea deţinerii sale la portalul de anunţuri imobiliare Domain către gigantul american de real estate CoStar.

- Indicele S&P/ASX 200 a urcat cu 0,3%, la 8.960,50 puncte.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

adb