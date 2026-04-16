Buzoianu: ”Întotdeauna în politica românească apar focuri care trebuie stinse”

Realitatea este că avem strategii peste strategii care au fost adoptate în ultimii ani de zile, dar ce se întâmplă în practică este că apar întotdeauna în politica românească şi în administraţia din România focuri care trebuie să fie stinse, a declarat, joi, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, informează Agerpres.

'Sunt destul de des chemată să vorbesc despre sustenabilitate, despre o dezvoltare durabilă şi de fiecare dată lumea se aşteaptă cumva să avem acest baghetă magică în care să spunem care este viziunea ministerului. Realitatea este că avem strategii peste strategii, planuri care au fost adoptate în ultimii ani de zile. Teoretic, viziunea ar fi trebuit să fie clară până acum pentru toată lumea. Ce se întâmplă în practică este că apar întotdeauna în politica românească şi în administraţia din România, tot timpul, focuri care trebuie să fie stinse, apar contexte care sunt după aceea prevăzute ca fiind prioritare în faţa unor astfel de strategii. Şi atunci, în fiecare lună mai discutăm un pic despre cum să mai schimbăm un pic planurile pe care le-am adoptat, despre cum să mai schimbăm un pic strategiile pe care le-am adoptat. Dumneavoastră, cei care sunteţi aici, în sală, sunteţi principalii oameni care suferă de pe urma acestui lucru, pentru că voi sunteţi cei care faceţi investiţii pe termen lung, vă puneţi capital şi resurse umane financiare ca să puteţi să gestionaţi planurile şi strategiile pe care ministerele şi Guvernul le adoptă. Dumneavoastră nu vă faceţi strategii de pe o lună pe alta, în funcţie de Guvern', a spus Buzoianu la o conferinţă referitoare la dezvoltare sustenabilă.

Aceasta a adăugat că lucrurile care merg bine nu trebuie schimbate, ci îmbunătăţite, şi a data ca exemplu Sistemul de Garanţie-Returnare al RetuRo.

'Am chemat RetuRo şi am întrebat 'Aveţi posibilitatea să creşteţi?'. Răspunsul a fost da, dar ne trebuie puţin timp să facem nişte studii. Le-am acordat acest timp să facă studii, pentru că mi s-a părut mult mai bine decât să venim decât să vină ministerul să le spună că de mâine facem borcane sau că de poimâine ambalajele de la machiaje. Avem în momentul de faţă propunerea pentru Tetrapak, care este un studiu în desfăşurare, care se apropie probabil în perioada imediat următoare de nişte rezultate şi de nişte concluzii, ca să vedem cum poate să fie pus mai bine în aplicare', a explicat şefa de la Mediu.

În viziunea ministrei de resort, problema României nu este că nu are legislaţia relativ bună sau că îi lipsesc strategiile sau planurile, ci că de fiecare dată când s-au încercat implementări, 'cineva a dat nişte telefoane şi a cerut o excepţie'.

'Aşa a început modificarea tuturor legilor şi tuturor strategiilor şi tuturor planurilor. În lunile astea, noi am încercat să aducem, să scoatem la iveală cât mai multe practici care nu au respectat legislaţia, tocmai ca să vă dăm vouă un cadru cât mai corect în care să puteţi să fiţi în competiţie reală cu oamenii respectivi. Din perspectiva Ministerului Mediului, dezvoltare durabilă înseamnă să nu gândim doar pe situaţii de criză, ci să realizăm că, în fiecare zi, în fiecare lună, va exista ceva care va fi mai important decât dezvoltarea durabilă. Nu a existat niciodată în istoria planetei cineva care a venit şi care a spus, astăzi, că cel mai important lucru posibil este dezvoltarea durabilă. Pentru că, de cele mai multe ori, într-adevăr, crizele de moment primează şi ca resurse, şi ca atenţie. Treaba Ministerului Mediului este să aducă puţină stabilitate, puţină predictibilitate şi să se uite şi peste 20-30 de ani să facă inclusiv din politicile de peste 20-30 de ani o prioritate', a subliniat Diana Buzoianu.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, economia circulară şi rolul tehnologiei şi digitalizării în implementarea politicilor de sustenabilitate se află printre temele de discuţie din cadrul evenimentului 'Competitive sustainability summit - Strategy. Resilience. Growth. Community', organizat joi la Bucureşti.