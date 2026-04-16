BVB Aprecieri pentru indici, pe fondul unui rulaj redus

Toţi indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri, în sesiunea de tranzacţionare de ieri, în contrast cu deprecierile pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale bursei noastre, a avut un avans de 1,13%, la 28.971 de puncte, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,09%, până la 5.664 de puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 90,1 milioane de lei, sub nivelul din şedinţa precedentă, de 168 milioane lei, circa 80% din rulaj fiind realizat de transferurile cu acţiuni.

În piaţa „regular”, topul valorii schimburilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), al căror rulaj s-a ridicat la 19,9 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 2,83%, la preţul unitar de 37,84 lei.

Pe poziţia a doua în topul lichidităţii s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), care au scăzut cu 0,5%, la preţul de 1,005 lei, în condiţiile unor schimburi 10,6 milioane de lei.

Acţiunile Nuclearelectrica (SNN) au urcat cu 4,69%, la preţul de 73,7 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de aproape şase milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile Hidroelectrica (H2O), care au cumulat un rulaj de 4,8 milioane de lei, acţiunile producătorului şi furnizorului de energie electrică încheind ziua în creştere cu 1,57%, la preţul unitar de 155,2 de lei.

În piaţa ”deals” au fost realizate, în total, două schimburi. Cel mai important dintre aceste, în valoare de 1,8 milioane lei, a fost încheiat cu titluri BRD, la preţul de 29,95 lei, similar cu referinţa din piaţa ”regular”. A mai fost încheiat un transfer cu acţiuni Sphera Franchise Group, în valoare de 0,38 milioane lei, tranzacţia fiind realizată la preţul unitar de 38,2 lei, cu 0,78% sub referinţă.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 0,86%, până la 2.116 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 2,81%, la 104.018 de puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a crescut cu 0,36%, până la 994 de puncte.