BVB BET marchează un nou maxim istoric

Indicii Bursei de Valori Bucureşti (BVB) au avut creşteri pe linie în sesiunea de tranzacţionare de ieri, într-o zi fără o direcţie clară pe pieţele europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri ale BVB, a înregistrat un avans de 1,44%, până la 26.708 puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 1,61%, până la 5.282 puncte.

Valoarea tranzacţiilor s-a ridicat la 99,6 milioane de lei, sub cea din şedinţa anterioară, de 166,4 milioane de lei, circa trei sferturi din rulaj provenind din schimburile cu acţiuni.

În piaţa ”regular”, topul valorii tranzacţiilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), care au cumulat un rulaj de 13,6 milioane de lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua la preţul unitar de 32,6 lei, în creştere cu 0,93%.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile Romgaz (SNG), care au urcat cu 2,85%, până la preţul de 11,56 lei, în condiţiile unor schimburi de şapte milioane de lei.

Acţiunile Hidroelectrica (H2O) s-au apreciat cu 0,08%, până la preţul de 128 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 6,4 milioane de lei.

Pe poziţia a patra în clasamentul lichidităţii s-au situat titlurile OMV Petrom (SNP), care au cumulat un rulaj de 6,2 milioane de lei, acţiunile producătorului de petrol şi gaze încheind ziua în creştere cu 1,66%, la preţul unitar de 1,04 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utilităţi, a avut un avans de 1,6%, până la 1.973 de puncte, în vreme ce indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri şi al Fondului Proprietatea, s-a apreciat cu 1,1%, până la 95.596 puncte. Indicele BETAeRO, care grupează companiile considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare, a urcat cu 1,43%, până la 969 puncte.