BVB: Investiţia iniţială propusă în noua bursă din Republica Moldova este de 400.000 euro

• Operatorul pieţei noastre de capital are opţiunea de a subscrie ulterior acţiuni noi în valoare de cel mult 200.000 de euro, potrivit unei note a BVB

• În cazul exercitării opţiunii, BVB va deţine circa 20% din noua bursă din Republica Moldova, conform documentului

• Proiectul de înfiinţare a bursei porneşte de la premisa că soluţia tehnică utilizată pentru desfăşurarea activităţii va fi platforma de tranzacţionare ARENA Trading a BVB, se arată în notă

• Acţionarii operatorului pieţei noastre de capital au fost convocaţi la finele lunii viitoare pentru a aproba investiţia

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) va participa la capitalul social iniţial al noii burse din Republica Moldova cu o sumă echivalentă cu 400.000 de euro, dintr-un capital social iniţial estimat la 1,27 milioane de euro, conform notei de fundamentare a adunării acţionarilor BVB de la finele lunii viitoare, în care se cere aprobarea participării la proiect a operatorului pieţei noastre de capital.

BVB are opţiunea de a subscrie ulterior acţiuni noi în valoare de cel mult 200.000 de euro, într-o operaţiune de majorare de capital a bursei din Moldova de până la trei milioane de euro.

”Valoarea de trei milioane de euro a capitalului social a fost estimată având în vedere cerinţele legale de capital şi acoperirea integrală a costurilor de funcţionare ale noii burse de valori pentru primii cinci ani”, se arată în documentul publicat pe site-ul BVB

Conform notei, între momentul constituirii noii burse şi cel al majorării capitalului, BVB va deţine o participaţie de 31% în noua bursă din Republica Moldova. ”În măsura în care BVB nu va exercita opţiunea de a subscrie ulterior la majorarea de capital social, participaţia BVB s-ar diminua până la 13,3% în cazul respectării plafonului de trei milioane de euro. Dacă BVB va exercita opţiunea de a subscrie încă 200.000 euro, cota de participare ar deveni circa 20%”, se menţionează în document.

Semnarea acordului - cadru privind înfiinţarea noii burse este estimată în jurul datei de 15 septembrie 2025.

Conform notei de pe site-ul BVB, proiectul de înfiinţare a unei noi burse de valori în Republica Moldova porneşte de la premisa că soluţia tehnică utilizată pentru desfăşurarea activităţii va fi platforma de tranzacţionare ARENA Trading a BVB, ce va fi furnizată în baza unui contract de tip Software as a Service (SaaS).

”Agenţia Proprietăţii Publice din Republica Moldova, BVB şi alţi investitori instituţionali vor

contribui la capitalul social şi dezvoltarea noii burse pentru a înlesni atingerea obiectivului de facilitare a accesului la capital şi modernizare a infrastructurii pieţei de capital din Republica Moldova, prin înfiinţarea şi operaţionalizarea unei societăţi pe acţiuni care să fie autorizată de către autorităţile competente ca operator de piaţă şi care să utilizeze platforma de tranzacţionare modernă, sigură şi eficientă furnizată de BVB”, se arată în document.

Investiţia BVB în noua bursă vine în contextul existenţei unui obiectiv comun al Strategiei Naţionale de Dezvoltare Economică 2030 a Republicii Moldova, al Planului de Creştere al Uniunii Europene pentru Republica Moldova şi al Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Pieţei de Capital 2025-2030 din Republica Moldova, ce implică facilitarea accesului la capital, prin modernizarea şi consolidarea infrastructurii pieţei de capital, în vederea stimulării investiţiilor şi dezvoltării economice durabile, se mai menţionează în nota de pe site-ul BVB.

Printre premisele ce influenţează succesul noii burse de valori din Republica Moldova sunt buna colaborare a noii burse cu statul moldovenesc în vederea listării unor companii de stat şi potenţiale emisiuni de obligaţiuni corporative şi municipale, respectiv titluri de stat.

În aceste condiţii, BVB solicită acţionarilor săi la adunarea din 29 septembrie, aprobarea participării la capitalul social al noii burse de valori în Republica Moldova cu suma reprezentând echivalentul a 400.000 euro în faza constituirii, cu opţiunea de a participa la operaţiuni de majorare de capital social cu până la echivalentul a 200.000 euro.

În acţionariatul BVB se află fonduri de pensii, foste SIF-uri, fonduri de investiţii, Bursa Română de Mărfuri, societăţi de brokeraj şi investitori de retail.