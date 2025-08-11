BVB Jumătate din rulaj a fost generată de tranzacţiile cu acţiunile Banca Transilvania

Valoarea tranzacţiilor realizate în ultima şedinţă a săptămânii trecute la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) s-a ridicat la 93,2 milioane lei, peste cea din sesiunea anterioară, de 86 milioane lei, circa jumătate din rulaj fiind asigurat de schimburile cu acţiuni Banca Transilvania.

Indicii au avut creşteri, într-o zi aprecieri uşoare ale pieţelor europene. Indicele BET, al celor mai lichide douăzeci de titluri de la BVB, a avut un avans de 0,3%, la 20.877 de puncte, un nou record istoric, în vreme ce indicele BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiţii în acţiuni, s-a apreciat cu 0,4%, până la 3.984 de puncte.

În piaţa "regular", topul valorii transferurilor a fost condus de acţiunile Banca Transilvania (TLV), ce au cumulat un rulaj de 46,1 milioane lei, titlurile instituţiei de credit încheind ziua în creştere cu 1,2%, la preţul de 28,72 de lei.

Pe poziţia a doua în topul rulajului s-au situat acţiunile OMV Petrom (SNP), ce au scăzut cu 0,6%, la preţul de 0,825 lei, în condiţiile unor schimburi de 5,6 milioane lei.

Acţiunile Romgaz (SNG) s-au depreciat cu 0,36%, până la preţul de 8,26 lei, pe fondul unei valori a tranzacţiilor de 3,9 milioane lei.

Pe poziţia a patra a clasamentului lichidităţii s-au situat titlurile BRD-Groupe Societe Generale (BRD), ce au cumulat un rulaj de 2,7 milioane lei, acţiunile BRD încheind ziua în creştere cu 0,74%, la preţul unitar de 20,3 lei.

În piaţa ”deals” nu a avut loc niciun schimb.

Indicele BET-FI, al fostelor SIF-uri plus Fondul Proprietatea, a avut un avans de 1,35%, la 65.764 de puncte, în vreme ce indicele BET-NG, al companiilor energetice şi de utiltăţi, s-a apreciat cu 0,18%, până la 1.506 de puncte. Indicele BETAeRO, al companiilor considerate relevante pentru Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, a coborât cu 0,42%, la 960 de puncte.