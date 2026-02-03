Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul de propagandă legionară

O.S.
Miscellanea / 3 februarie, 17:31

Sursa foto: Facebook/Călin Georgescu

Sursa foto: Facebook/Călin Georgescu

Fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, rămâne sub control judiciar pentru încă 60 de zile, după ce Judecătoria Sectorului 1 a respins ca neîntemeiată cererea sa de revocare a măsurii, conform News.ro. Georgescu este cercetat în dosarul în care este acuzat de propagandă legionară şi de promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid şi crime de război, a relatat sursa menţionată.

Judecătoria Sectorului 1 a constatat legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar luate faţă de Călin Georgescu prin ordonanţa procurorului Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025, astfel cum a fost modificată ulterior, potrivit News.ro. Instanţa a menţinut măsura preventivă a controlului judiciar pentru Georgescu până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile, şi a respins, ca neîntemeiată, cererea de revocare a acesteia, informează sursa.

Cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia, conform sursei. Decizia instanţei nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare, informează aceiaşi sursă. Fostul candidat la Preşedinţie, Călin Georgescu, a fost trimis în judecată sub control judiciar pe 2 iulie 2025 de Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru promovarea publică a cultului persoanelor vinovate de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi pentru promovarea în public, în formă continuată (5 acte materiale), a ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, menţionează sursa.

Din rechizitoriu reiese că, în perioada 16 iunie 2020 - 16 mai 2025, la diferite intervale de timp - 16 iunie 2020, septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 şi 16 mai 2025 - inculpatul a promovat în public, prin diverse mijloace, idei, concepţii şi doctrine fasciste, legionare şi xenofobe, relatează sursa. Printre acestea se numără mobilizarea în masă a naţiunii pentru regenerarea şi renaşterea acesteia prin palingeneză - crearea „omului nou” sub cupola misticismului creştin-ortodox, inclusiv cu acceptarea implicită a unor mijloace violente; necesitatea unui lider carismatic, predestinat şi autoritar, capabil să implementeze acest proces; glorificarea excesivă a trecutului istoric, în contrast cu prezentul, prezentat ca afectând profund demnitatea comunităţii naţionale şi plasând-o în postura de victimă a unor inamici externi identificaţi artificial; ultranaţionalism populist cu nucleu mitic creştin şi cultul mareşalului Ion Antonescu, condamnat definitiv pentru crime de război, pe care inculpatul l-a elogiat, prezentându-l drept erou naţional şi imitând aproape identic cuvintele, gesturile şi tonul vocii sale, potrivit News.ro.

De asemenea, potrivit rechizitoriului, Georgescu ar fi făcut salutul legionar în timpul unui discurs susţinut în faţa unei mulţimi de protestatari împotriva restricţiilor impuse în contextul pandemiei de coronavirus, organizat în Piaţa Universităţii din Bucureşti, pe 2 octombrie 2021, arată sursa.

Anchetatorii notează că, în mod concret, inculpatul a făcut, de-a lungul timpului, în interviuri, declaraţii sau postări online, afirmaţii care reflectă consecvenţa sa ideologică pro-legionară şi legăturile cu promotori ai ideologiei neolegionare, menţionează News.ro. Scopul acestora ar fi fost schimbarea percepţiei asupra încadrării istorice a Mişcării Legionare, încercând normalizarea şi revitalizarea legionarismului şi a figurilor istorice asociate acestei ideologii, conform aceleiaşi sursei. În acest sens, Georgescu a făcut mai multe afirmaţii elogioase şi laudative la adresa lui Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu, Ion Moţa şi altor personalităţi conexe, a subliniat News.ro.

Rechizitoriul a fost trimis Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, instanţa competentă să judece cauza în fond, potrivit News.ro. În acest dosar, Călin Georgescu a contestat măsurile şi excepţiile dispuse de judecătorul de cameră preliminară, iar Tribunalul Bucureşti urmează să decidă definitiv, vineri, dacă poate începe judecata pe fond, menţionează sursa.

