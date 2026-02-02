Capgemini vinde unitatea americană CGS

Compania franceză de tehnologie Capgemini a anunţat că îşi va vinde subsidiara americană Capgemini Government Solutions (CGS), după ce a fost supusă presiunilor politice în Franţa pentru a oferi explicaţii privind un contract semnat de această divizie cu agenţia americană pentru controlul imigraţiei (ICE), transmite AP.

Decizia vine în contextul în care mai mulţi miniştri şi parlamentari francezi, inclusiv ministrul finanţelor Roland Lescure, au cerut clarificări legate de contract, pe fondul îngrijorărilor privind practicile ICE, conform agenţiei de presă. Reacţiile au fost amplificate după uciderea a doi cetăţeni americani în statul Minnesota, luna trecută, adaugă AP.

Capgemini a precizat, conform sursei citate, că restricţiile legale din Statele Unite, aplicabile contractelor cu entităţi federale implicate în activităţi clasificate, limitează capacitatea grupului de a exercita un control adecvat asupra anumitor operaţiuni ale CGS şi de a le alinia cu valorile şi obiectivele companiei.

AP subliniază că Capgemini Government Solutions reprezintă aproximativ 0,4% din veniturile estimate ale grupului pentru 2025 şi mai puţin de 2% din veniturile generate în Statele Unite.

Directorul general al Capgemini, Aiman Ezzat, a declarat, potrivit AP, săptămâna trecută că grupul a aflat recent detalii despre natura contractului atribuit CGS de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în decembrie 2025. Agenţia de presă susţine că Ezzat a subliniat că, din cauza regulilor de securitate aplicabile contractorilor guvernamentali, grupul nu a avut acces la informaţii clasificate, documente confidenţiale sau detalii tehnice privind activităţile subsidiarei.

Capgemini a mai anunţat că va revizui conţinutul şi aria contractului, precum şi procedurile interne de contractare ale CGS, în paralel cu procesul de vânzare, adaugă AP.