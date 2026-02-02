Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Capgemini vinde unitatea americană CGS

U.B.
Companii / 2 februarie, 08:13

Capgemini vinde unitatea americană CGS

Compania franceză de tehnologie Capgemini a anunţat că îşi va vinde subsidiara americană Capgemini Government Solutions (CGS), după ce a fost supusă presiunilor politice în Franţa pentru a oferi explicaţii privind un contract semnat de această divizie cu agenţia americană pentru controlul imigraţiei (ICE), transmite AP.

Decizia vine în contextul în care mai mulţi miniştri şi parlamentari francezi, inclusiv ministrul finanţelor Roland Lescure, au cerut clarificări legate de contract, pe fondul îngrijorărilor privind practicile ICE, conform agenţiei de presă. Reacţiile au fost amplificate după uciderea a doi cetăţeni americani în statul Minnesota, luna trecută, adaugă AP.

Capgemini a precizat, conform sursei citate, că restricţiile legale din Statele Unite, aplicabile contractelor cu entităţi federale implicate în activităţi clasificate, limitează capacitatea grupului de a exercita un control adecvat asupra anumitor operaţiuni ale CGS şi de a le alinia cu valorile şi obiectivele companiei.

AP subliniază că Capgemini Government Solutions reprezintă aproximativ 0,4% din veniturile estimate ale grupului pentru 2025 şi mai puţin de 2% din veniturile generate în Statele Unite.

Directorul general al Capgemini, Aiman Ezzat, a declarat, potrivit AP, săptămâna trecută că grupul a aflat recent detalii despre natura contractului atribuit CGS de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA, în decembrie 2025. Agenţia de presă susţine că Ezzat a subliniat că, din cauza regulilor de securitate aplicabile contractorilor guvernamentali, grupul nu a avut acces la informaţii clasificate, documente confidenţiale sau detalii tehnice privind activităţile subsidiarei.

Capgemini a mai anunţat că va revizui conţinutul şi aria contractului, precum şi procedurile interne de contractare ale CGS, în paralel cu procesul de vânzare, adaugă AP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

02 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 02 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

02 februarie
Ediţia din 02.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

30 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0961
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2742
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5598
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8755
Gram de aur (XAU)Gram de aur699.3181

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb