CBRE România : Activitatea investiţională se menţine stabilă în H1 2025, iar sectorul hotelier intră pe radarul investitorilor

Investiţiile imobiliare din România îşi menţin stabilitatea în prima jumătate a anului 2025, cu un interes crescând pentru sectorul hotelier, alimentat de redresarea turismului şi îmbunătăţirea infrastructurii. CBRE România raportează un volum investiţional de 390 milioane EUR şi identifică semnale pozitive privind extinderea segmentului hotelier, în special în Bucureşti, principalul pol de creştere al industriei ospitalităţii.

Potrivit sursei citate:

„În prima jumătate a anului 2025, piaţa imobiliară din România a demonstrat rezilienţă şi dinamism, menţinându-şi atractivitatea în faţa unui context local şi regional complex. Volumul total al investiţiilor a atins 390 de milioane EUR, în scădere uşoară faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, dar semnalând un ritm constant şi robust, susţinut de capital regional activ şi o diversitate tot mai mare a surselor de finanţare.

Investitorii locali au fost din ce în ce mai prezenţi, identificând oportunităţi în principal în sectorul de retail, dar şi în sectoarele de birouri sau hoteluri. CBRE anticipează că activitatea investiţională va continua într-un ritm similar pe parcursul lui 2025, susţinută de factori structurali pozitivi, lichiditate sporită şi randamente atractive, prin comparaţie regional”.

„Anul 2025 reprezintă un moment crucial pentru traiectoria politică şi economică a României. Reformele fiscale recente fac parte dintr-o strategie mai amplă ce vizează stabilitatea fiscală, creşterea credibilităţii României şi facilitarea absorbţiei fondurilor europene. Aceste măsuri, deşi provocatoare pe termen scurt, creează premisele pentru o creştere sustenabilă şi pentru investiţii imobiliare profitabile pe termen mediu si lung. Investitorii români, responsabili pentru un sfert din volumul investiţional, prin achizitiile făcute îşi reconfirmă încrederea în piaţa şi fundamentele economice ale României”, a declarat Laura Dumea-Bencze, Head of Research & Director Investment Properties, CBRE România.

În comunicat se mai precizează:

„Deşi sectorul hotelier nu a avut o pondere semnificativă în volumele investiţionale din H1 2025, cu un cuantum de doar 3% din total, indicatorii de piaţă sugerează o intensificare a interesului pentru acest segment. Creşterea numărului de turişti străini (+9% YoY), extinderea rutelor aeriene (deschiderea aeroportului din Braşov), creşterea traficului aerian şi evoluţia pozitivă a numărului de nopţi de cazare confirmă această tendinţă. Evoluţia este susţinută şi de cifre: numărul total de nopţi de cazare, în structuri de tip hotel si hotel-apartament, a ajuns din nou la peste 20 de milioane în 2024, valori neîntalnite în perioada post-2020”.

„Împreună, aceşti indicatori dezvăluie o piaţă turistică aflată într-un process clar de redresare şi maturizare. Vedem o corelare sănătoasă între creşterea traficului aerian, numărul tot mai mare de nopţi petrecute în hoteluri - în special de către turiştii străini - şi extinderea treptată a ofertei hoteliere operate sub branduri internaţionale. Toate acestea sugerează că România, în special Bucureştiul, câştigă tot mai mult teren ca destinaţie competitivă pe piaţa ospitalităţii din Europa Centrala si de Est”, a declarat Iulia Szabo, Consultant Investment Properties & Hotels, CBRE România.

Sursa citată concluzionează:

„La nivel de Bucureşti au fost înregistrate peste 3,3 milioane de nopţi de cazare în hoteluri şi hoteluri-apartament în 2024, o creştere de 8% YoY faţă de 2023, ceea ce transformă capitala în principalul pol al creşterii industriei hoteliere. Aceşti factori favorabili constituie fundamente de piaţă solide, care indică o posibilă creştere a interesului investiţional în sectorul hotelier în semestrul al doilea din 2025, precum şi în 2026. Intrarea României în spaţiul Schengen şi redresarea turismului internaţional vin să întărească această traiectorie pozitivă”.