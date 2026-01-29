China a avertizat SUA că eforturile de a-i limita influenţa sunt „sortite eşecului”

Cu câteva luni înainte de vizita lui Donald Trump la Beijing, China a avertizat Statele Unite în privinţa obstacolelor „sortite eşecului”, în condiţiile în care administraţia americană a indicat săptămâna trecută, în mult aşteptata sa Strategie de apărare naţională, intenţia de a „descuraja prin forţă” Beijingul în regiunea Indo-Pacific, potrivit AFP.

„Faptele au demonstrat că toate încercările de a limita sau a bloca China sunt sortite eşecului”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Jiang Bin, într-o conferinţă de presă, conform sursei citate. El a adăugat că ţara sa este „dispusă să colaboreze cu Statele Unite” pentru a promova relaţiile reciproce, a informat AFP.

Preşedintele Donald Trump urmează să se deplaseze în China în aprilie pentru a se întâlni cu omologul său Xi Jinping, a amintit sursa menţionată.

Strategia de apărare naţională (NDS) a Statelor Unite pentru 2026, făcută publică săptămâna trecută de Departamentul american al Apărării, indică faptul că Washingtonul „va descuraja China în regiunea Indo-Pacific prin forţă, şi nu prin confruntare”, potrivit sursei amintite.

Cu toate acestea, noul document recomandă „relaţii respectuoase” cu Beijingul, fără a menţiona Taiwanul, aliat al Statelor Unite, pe care China îl revendică ca parte a teritoriului său, a relatat AFP.

În decembrie, China a lansat rachete şi a desfăşurat zeci de avioane de luptă şi nave în jurul Taiwanului, în cadrul unor manevre militare care au durat câteva zile, simulând blocarea porturilor insulei, a subliniat sursa citată.