China a avertizat SUA că eforturile de a-i limita influenţa sunt „sortite eşecului”

S.E.
Internaţional / 29 ianuarie, 16:22

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Cu câteva luni înainte de vizita lui Donald Trump la Beijing, China a avertizat Statele Unite în privinţa obstacolelor „sortite eşecului”, în condiţiile în care administraţia americană a indicat săptămâna trecută, în mult aşteptata sa Strategie de apărare naţională, intenţia de a „descuraja prin forţă” Beijingul în regiunea Indo-Pacific, potrivit AFP.

„Faptele au demonstrat că toate încercările de a limita sau a bloca China sunt sortite eşecului”, a spus purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării, Jiang Bin, într-o conferinţă de presă, conform sursei citate. El a adăugat că ţara sa este „dispusă să colaboreze cu Statele Unite” pentru a promova relaţiile reciproce, a informat AFP.

Preşedintele Donald Trump urmează să se deplaseze în China în aprilie pentru a se întâlni cu omologul său Xi Jinping, a amintit sursa menţionată.

Strategia de apărare naţională (NDS) a Statelor Unite pentru 2026, făcută publică săptămâna trecută de Departamentul american al Apărării, indică faptul că Washingtonul „va descuraja China în regiunea Indo-Pacific prin forţă, şi nu prin confruntare”, potrivit sursei amintite.

Cu toate acestea, noul document recomandă „relaţii respectuoase” cu Beijingul, fără a menţiona Taiwanul, aliat al Statelor Unite, pe care China îl revendică ca parte a teritoriului său, a relatat AFP.

În decembrie, China a lansat rachete şi a desfăşurat zeci de avioane de luptă şi nave în jurul Taiwanului, în cadrul unor manevre militare care au durat câteva zile, simulând blocarea porturilor insulei, a subliniat sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

29 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 29 ianuarie

