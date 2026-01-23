Ciclism: România găzduieşte din nou Campionatul Balcanic de Downhill

După anunţul de săptămâna trecută când publicul ciclist din România a aflat că ţara noastră va găzdui în premieră Campionatul Balcanic de MTB XCM, calendarul competiţional din ţară se îmbogăţeşte cu încă un eveniment: Campionatul Balcanic de Downhill, între 24-25 iulie 2025, în cadrul evenimentului Up To Postăvaru, din Poiana Braşov, organizat de Kronstadt Cycling, informează news.ro.

Evenimentul va reuni la start printre cei mai valoroşi sportivi din ţările balcanice, confirmând poziţia României ca destinaţie relevantă pe harta competiţiilor internaţionale de ciclism.

România devine astfel pentru a cincea oară gazdă a acestui eveniment regional, după ce ţara noastră a mai organizat în 2018 Balkan Cup în Sinaia, în 2022 şi 2023 Campionatul Balcanic de DHI tot în cadrul aceluiaşi eveniment, Up To Postăvaru, şi în 2024 Campionatul Balcanic de DHI de la Cheile Grădiştei.

Ediţia din acest an a Up To Postăvaru se află şi în calendarul internaţional al Uniunii Cicliste Internaţionale, clasa 1, şi va aduce, cu siguranţă, la start şi rideri din afara zonei Balcanice.

„Am primit din nou încrederea Uniunii Cicliste Balcanice de a organiza Campionatul Balcanic de Downhill, într-o locaţie emblematică pentru această disciplină, Poiana Braşov. Doresc să mulţumesc colegilor de la Clubul Sportiv Kronstadt Cycling şi întregii echipe a evenimentului Up to Postăvaru, care sunt convins că se va ridica la nivelul exigenţelor unui Campionat Balcanic”, a declarat Cătălin Sprinceană, preşedintele Federaţiei Române de Ciclism şi vicepreşedintele Federaţiei Balcanice de Ciclism.

Evenimentul va contribui la promovarea sportului în România, a turismului activ şi a imaginii ţării noastre în plan internaţional, atrăgând sportivi, echipe, oficiali şi suporteri din întreaga regiune balcanică. În acelaşi timp, competiţia va oferi sportivilor români oportunitatea de a concura pe teren propriu într-un campionat important.

De menţionat este că în 2025, România a fost printre cele mai puternice ţări din cadrul Campionatului Balcanic de DHI care a avut loc în Bulgaria. Ţara noastră a obţinut două medalii de aur prin Remus Bonta şi Matei Huţanu, şi două medalii de argint prin Ilinca Neagoe şi Ştefan Banea. În cadrul aceluiaşi eveniment, Matei Huţanu a stabilit cel mai bun timp din clasamentul general.