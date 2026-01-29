Ciucu: „PSD, PPUSL şi AUR vor să ne arate dependenţa"

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat joi votul din şedinţa CGMB, în care mai multe proiecte propuse de el au fost respinse de noua majoritate. El a spus că PSD, PPUSL şi AUR au dorit o „şedinţă de calibrare” pentru a-i arăta dependenţa de ei şi i-a invitat săptămâna viitoare la negocieri. Ciucu a precizat că situaţia Primăriei este atât de precară încât „discutăm despre praful de pe tobă”, conform News.ro.

"M-aţi votat să pun lucrurile la punct în Bucureşti şi vă mulţumesc pentru încredere! Sunt hotărât să fac acest lucru, indiferent de costurile de imagine. Astăzi, mai multe proiecte utile pentru Capitală au fost respinse în Consiliul General. Acestea reprezintă doar o primă parte din măsurile necesare pentru a pune Bucureştiul la punct”, a scris primarul Ciprian Ciucu pe Facebook, potrivit News.ro.

Primarul arată că este vorba, în special, despre desfiinţarea unor instituţii fără activitate, ţinute pe perfuzii bugetare şi care doar acumulează datorii din banii dumneavostră.

”Acestea trebuiau închise de aproximativ doi ani, chiar la recomandarea Curţii de Conturi. Legea spune clar: toate instituţiile sub 50 de angajaţi trebuie închise/preluate în organigrama altor instituţii. Sunt institutii care au cate unul, câte trei, câte cinci angajaţi. Acestea, pe care le-am propus spre desfiinţare azi, au acumulat în total, anul trecut, cca. 7,7 milioane de lei. Vor continua să acumuleze datorii iar datoriile vor fi şi mai mari”, precizează Ciucu, a relatat News.ro.

Primarul Ciprian Ciucu a declarat că a cerut Consiliului General să îl împuternicească să facă o evaluare a deciziilor manageriale de la STB şi Termoenergetica, pentru a asigura transparenţa şi a înţelege de ce aceste companii au acumulat datorii uriaşe, de peste 3 miliarde de lei. „Să ştiu eu şi să ştiţi şi dumneavoastră ce se întâmplă acolo. PSD, PPUSL şi AUR nu au fost de acord”, a precizat Ciucu, adăugând că preluarea iniţiativei ADITPBI de majorare a preţului biletelor şi abonamentelor STB nu a fost decizia sa, ci una deja propusă anterior, conform News.ro.

"Studiul de suportabilitate la nivelul populaţiei fusese realizat încă de anul trecut, altfel nu am fi putut, conform legii, să includem proiectul pe ordinea de zi. Studiul fusese votat şi de reprezentantul PSD în AGA, aşa că decizia PSD de a nu susţine proiectul este pur politică. Am venit cu acest proiect, chiar dacă nepopular, pentru că situaţia de la STB este critică. Această majorare ne-ar fi oferit timp să elaborăm un plan de restructurare şi de eficientizare a serviciului de transport public”, a subliniat Ciucu, subliniază News.ro.

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că a cerut deja ADITPBI - instituţia comună a Bucureştiului şi Ilfovului, căreia i s-a delegat serviciul de transport public şi STB - să înceapă să lucreze la un plan de restructurare sub coordonarea Primăriei şi a conducerii STB. „ATENŢIE! Serviciul de transport public nu se află direct în curtea Primăriei Capitalei, ci în responsabilitatea ADITPBI, din care face parte şi Ilfovul, căreia i s-a delegat competenţa de organizare a transportului în Bucureşti şi Ilfov. Eu voi fi cu înjurăturile, iar alţii cu decizia, mai ales că nici măcar nu au aprobat o banală evaluare”, a spus Ciucu, comentând şedinţa CGMB, potrivit News.ro.

"Cum să înţelegeţi ce s-a întâmplat astăzi în Consiliul General? PSD, PPUSL şi AUR au refuzat să continue cu vechea majoritate de care se bucurau după alegerile locale ale lui Nicuşor Dan şi ale primarului interimar Bujduveanu. Ei au dorit o «şedinţă de calibrare», pentru a-mi arăta că depind de ei ca să duc la îndeplinire promisiunile făcute bucureştenilor şi că, pentru a pune oraşul la punct, sunt necesare negocieri. Le-am transmis că Bucureştiul are nevoie de o majoritate funcţională şi că delegasem viceprimarului PSD, încă din decembrie 2025, toate atribuţiile negociate anterior. Se pare că nu a fost suficient, iar acum vor urma noi negocieri, ca şi cum s-ar începe de la zero”, a precizat Ciprian Ciucu, relatează News.ro.

Primarul Ciprian Ciucu afirmă că nu are o problemă de principiu cu negocierile, deoarece „acestea sunt normale în politică şi este datoria mea să le duc şi să încerc să asigur o majoritate”. „Îi invit săptămâna viitoare la negocieri! Dar avem cu toţii o problemă: situaţia financiară a PMB este atât de precară încât îmi e teamă că discutăm doar despre praful de pe tobă. De prea multe ori s-a spus că trebuie să lăsăm deoparte interesele de partid şi să ne concentrăm pe rezolvarea problemelor oraşului, însă timpul şi resursele s-au terminat. Le mulţumesc consilierilor PNL, USR, REPER, Forţa Dreptei şi PMP care au susţinut astăzi proiectele de pe ordinea de zi”, a scris Ciucu pe Facebook, conform News.ro.