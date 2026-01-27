Claudiu Manda: „Pachetul de relansare economică nu este negociabil”

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a reacţionat marţi la declaraţiile premierului Ilie Bolojan cu privire la posibilitatea formării unui guvern minoritar şi a afirmat că România are nevoie de stabilitate politică şi de politici economice coerente, nu de mesaje contradictorii, potrivit News.ro.

Manda a subliniat că pachetul de relansare economică promovat de PSD reprezintă o prioritate şi nu poate face obiectul negocierilor politice, adaugă News.ro. Secretarul general PSD a spus că măsurile privind administraţia şi cele dedicate relansării economice trebuie adoptate simultan, pentru a produce efecte reale, conform sursei citate.

Claudiu Manda a transmis: „Pachetul de relansare economică nu este negociabil. Este vital pentru viitorul României, iar PSD nu va face niciun compromis în această privinţă”, adaugă News.ro.

Social-democratul a atras atenţia asupra efectelor negative ale instabilităţii politice din ultima perioadă şi a susţinut că mesajele incoerente au afectat consumul, au blocat investiţiile şi au frânat creşterea economică, evidenţiază sursa citată. Manda consideră că România are nevoie de un model economic care să sprijine capitalul românesc, să creeze locuri de muncă stabile şi să asigure o dezvoltare sustenabilă, potrivit News.ro.

Manda a comentat afirmaţiile premierului Ilie Bolojan privind un eventual guvern minoritar şi a afirmat că acesta a avut poziţii fluctuante în privinţa rămânerii la Palatul Victoria, conform News.ro.

Secretarul PSD a spus: „Aud că domnul Bolojan vehiculează ideea unui guvern minoritar. Nu de mult spunea că vrea "acasă', dacă nu facem cum vrea el. Apoi s-a răzgândit”, adaugă sursa citată.

Manda a mai adăugat că CCR a stabilit prin decizia nr. 85/2020 că nominalizarea aceluiaşi premier după ce un guvern a fost demis prin moţiune de cenzură este neconstituţională. „România nu funcţionează pe principiul «vreau sau nu vreau»”, evidenţiază News.ro.

Declaraţiile vin după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat, într-un interviu acordat RFI, că nu exclude varianta unui guvern minoritar, deşi consideră că stabilitatea politică este de dorit pentru România, conform News.ro.