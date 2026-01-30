Clean Recycle atinge 1.000 de clienţi şi afaceri de 10 milioane de euro în 2025

Clean Recycle, unul dintre liderii pieţei locale de transfer de responsabilitate în domeniul ambalajelor (OIREP), a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de peste 10 milioane de euro şi a ajuns la un număr de peste 1.000 de clienţi, cu 10% mai mulţi decât în anul precedent, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Compania a colectat anul trecut 140.000 de tone de deşeuri de ambalaje, o creştere de 16% faţă de 2024, se arată în comunicat, ca urmare a extinderii portofoliului de clienţi şi a consolidării operaţiunilor la nivel naţional.

Fondatorul şi CEO Clean Recycle, Cosmin Monda, a declarat: „Rezultatele reflectă maturizarea modelului nostru de business şi interesul tot mai ridicat al companiilor pentru soluţii de gestionare a deşeurilor aliniate cerinţelor de mediu”, conform comunicatului.

În 2026, compania estimează o creştere de 10% a numărului de clienţi şi o majorare de 15% a volumului de deşeuri colectate, susţine sursa amintită. Clean Recycle sprijină firme din industrii precum FMCG, farmaceutic, construcţii şi retail să îşi îndeplinească obligaţiile legale privind ambalajele, oferind soluţii integrate pentru colectare, reciclare şi raportare, se soecifică în comunicat.

Colaborarea cu un OIREP se dovedeşte mai eficientă financiar pentru companii, se arată în comunicat, tarifele fiind semnificativ mai mici decât plăţile directe către Agenţia pentru Protecţia Mediului.