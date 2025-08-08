Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Clean Recycle: România, pe ultimul loc în UE la utilizarea materialelor circulare

I.S.
Comunicate de presă / 8 august, 13:21

Clean Recycle: România, pe ultimul loc în UE la utilizarea materialelor circulare

Romania se afla pe ultimul loc intr-un clasament al tarilor din Uniunea Europeana, inregistrand cea mai scazuta rata de utilizare a materialelor circulare, de doar 1,3%, potrivit celor mai recente date publice din 2023, analizate de specialistii Clean Recycle, conform unui comunicat emis redacţiei.

Tranzitia catre o economie circulara reprezinta o provocare la nivel mondial. Uniunea Europeana isi propune sa dubleze utilizarea materialelor reciclate in totalul consumului de materii prime in economie pana in 2030, conform Planului de Actiune pentru Economia Circulara adoptat in 2020.

Comparativ, tari precum Olanda (30,6%), Italia (peste 20%) si Malta conduc clasamentul UE la acest aspect.

Economia circulara este un model de productie si consum, care implica folosirea in comun, reutilizarea, repararea, renovarea si reciclarea materialelor si produselor existente cat mai mult timp posibil. Astfel, se prelungeste ciclul de viata al produselor.*

Aplicarea principiilor economiei circulare in intreaga economie din UE are potentialul de a creste Produsul Intern Brut (PIB) al Uniunii Europene cu inca 0,5 % pana in 2030 si de a crea 700.000 de noi locuri de munca la nivelul tarilor membre, potrivit analizei Clean Recycle.*

Tranzitia catre o economie circulara are rolul de a reduce presiunea asupra resurselor naturale, de a limita emisiile de gaze cu efect de sera si de a contribui la neutralitatea climatica.

Potrivit sursei, desi la nivelul Uniunii Europene indicele CMUR (Circular material use rate) a crescut usor in ultimii 13 ani, de la 10,7 % in 2010 la 11,8 % in 2023, acesta este inca considerat scazut, ceea ce indica faptul ca economia este in mare parte liniara.

Majoritatea tarilor UE (22 din 27) si-au crescut CMUR-urile incepand cu 2010. Cele mai mari cresteri (peste cinci puncte procentuale) au fost inregistrate in Malta, Italia, Estonia, Austria, Cehia, Belgia si Slovacia.

Cu toate acestea, s-au inregistrat scaderi semnificative ale CMUR in Finlanda, Romania, Luxemburg si Polonia.

In continuare Romania, la fel ca intreaga Uniune Europeana, ramane dependenta de importurile de materii prime, fapt ce accentueaza vulnerabilitatea economica in fata tensiunilor geopolitice. Fluctuatiile

de pret sau restrictiile comerciale pot afecta lanturile de aprovizionare esentiale, punand presiune pe industrii strategice.*

„Este important sa punem accent pe lantul economic, de la proiectare si consum, pana la colectare si revalorificare. Romania are potential, dar trebuie sa accelereze reformele, sa evidentieze nevoia de investitii in infrastructura de reciclare si sa investeasca in educatia ecologica la scara larga. Tranzitia catre o economie circulara este esentiala pentru a reduce risipa de resurse si impactul asupra mediului. Romania are de recuperat un decalaj fata de restul Uniunii Europene, dar exista oportunitati concrete si acest context poate fi valorificat prin masuri curajoase care sa transforme economia liniara actuala intr-un model durabil, competitiv si orientat spre viitor”, declara Cosmin Monda, fondator si CEO Clean Recycle.

Conform comunicatului, Guvernul Romaniei a adoptat in urma cu doi ani Strategia nationala pentru economia circulara si a reusit, astfel, sa indeplineasca unul dintre jaloanele PNRR, prin imbunatatirea guvernantei in domeniul gestionarii deseurilor, inclusiv cele de ambalaje, mai arata analiza Clean Recycle.

In primele 6 luni din an, Clean Recycle a gestionat o cantitate de peste 65 de mii de tone de deseuri de ambalaje, pentru cei peste 900 de clienti din portofoliu.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Comunicate de presă

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb