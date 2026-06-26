CNBC: Donald Trump ameninţă cu taxe vamale de 100% pentru statele care aplică taxe digitale companiilor din SUA

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunţat vineri o măsură radicală de retaliere economică, avertizând că va impune tarife vamale de 100% asupra tuturor produselor importate din ţările care penalizează fiscal companiile americane din sectorul tehnologic prin intermediul taxelor pe serviciile digitale (Digital Services Tax), relatează CNBC.

Printr-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, liderul de la Washington a precizat că noile sancţiuni comerciale vor avea un caracter absolut şi vor anula orice alte înţelegeri bilaterale sau multilaterale existente în acest moment. Măsura este menită să protejeze giganţi din Silicon Valley precum Meta, Alphabet (Google) şi Amazon, despre care administraţia americană afirmă că sunt ţintiţi în mod discriminatoriu de legislaţiile fiscale externe, conform sursei citate.

„Această taxă vamală va prevala asupra oricărui acord comercial cu ţara respectivă, indiferent dacă este deja în vigoare, semnat sau doar negociat”, a scris Donald Trump, potrivit sursei menţionate.

Strategia de presiune nu este nouă pentru Casa Albă; anul trecut, ameninţări similare au determinat guvernul din Canada să renunţe la implementarea unei taxe digitale chiar înainte de intrarea ei în vigoare. În prezent, peste zece state - cu un accent deosebit pe mai multe ţări membre ale Uniunii Europene - aplică sau au în plan extinderea unor astfel de mecanisme de taxare. O eventuală punere în aplicare a decretului american riscă să declanşeze un război comercial de proporţii între SUA şi blocul european, afectând lanţurile globale de aprovizionare şi exportatorii de pe ambele continente, mai adaugă sursa citată.