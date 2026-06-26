CNBC: Inflaţia de bază din SUA urcă la cel mai ridicat nivel din octombrie 2023

Inflaţia de bază din Statele Unite a accelerat în luna mai până la 3,4% în ritm anual, cel mai ridicat nivel din octombrie 2023, potrivit indicelui PCE (Personal Consumption Expenditures), indicatorul preferat de Rezerva Federală (Fed) pentru evaluarea evoluţiei preţurilor, transmite CNBC.

Excluzând alimentele şi energia, indicele PCE de bază a crescut cu 0,3% faţă de luna precedentă, în linie cu estimările analiştilor, transmite CNBC. În acelaşi timp, inflaţia totală măsurată prin indicele PCE a ajuns la 4,1% în ritm anual, cel mai ridicat nivel din aprilie 2023, după un avans lunar de 0,4%, transmite CNBC.

Datele întăresc mesajul transmis recent de noul preşedinte al Rezervei Federale, Kevin Warsh, care a reafirmat că prioritatea instituţiei este readucerea inflaţiei la ţinta de 2%, transmite CNBC.

Creşterea preţurilor a fost alimentată în principal de energie, costurile bunurilor şi serviciilor din acest sector urcând cu 4% într-o singură lună. Costurile locuinţelor au avansat cu 0,3%, iar serviciile financiare şi asigurările au înregistrat o creştere de 1,2%, transmite CNBC.

Economista-şefă a Navy Federal Credit Union, Heather Long, a declarat că inflaţia a ajuns la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani din cauza conflictului cu Iranul, care a împins în sus preţurile la energie şi începe să influenţeze tot mai multe sectoare ale economiei. Ea a arătat că gospodăriile americane plătesc mai mult pentru carburanţi, servicii medicale şi utilităţi, iar atenţia se îndreaptă acum către şedinţa Fed din septembrie, transmite CNBC.

În ciuda inflaţiei ridicate, consumatorii americani au continuat să cheltuiască. Cheltuielile de consum au crescut cu 0,7% în luna mai, peste estimările pieţei şi într-un ritm superior inflaţiei. Totodată, veniturile personale au avansat cu 0,7%, peste prognoza de 0,4%, iar rata economisirii a urcat la 3%, transmite CNBC.

Publicarea datelor nu a modificat semnificativ aşteptările investitorilor. Contractele futures pe bursele americane au rămas pe creştere, randamentele obligaţiunilor de stat au scăzut uşor, iar pieţele continuă să considere probabilă o nouă majorare a dobânzii de politică monetară în luna septembrie, deşi probabilitatea acestui scenariu s-a redus marginal, transmite CNBC.

Alte date publicate joi arată că economia americană îşi menţine rezilienţa. Produsul Intern Brut al SUA a fost revizuit în creştere pentru primul trimestru, la un ritm anualizat de 2,1%, peste estimarea anterioară de 1,6% şi peste aşteptările analiştilor, de 1,7%. Revizuirea a fost determinată în principal de o ajustare descendentă a importurilor, care au un efect negativ în calculul PIB, transmite CNBC.

În acelaşi timp, piaţa muncii continuă să dea semne de soliditate. Cererile iniţiale pentru ajutor de şomaj au scăzut la 215.000 în săptămâna încheiată pe 20 iunie, cu 12.000 mai puţine decât în săptămâna precedentă şi sub estimarea de 223.000 de cereri, transmite CNBC.