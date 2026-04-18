CNN: Israelul va institui ”o linie galbenă” în sudul Libanului

Israelul ia în calcul instituirea unei aşa-numite „linii galbene” pe teritoriul Libanului, care ar interzice revenirea populaţiei civile în zonele aflate sub controlul armatei israeliene, potrivit unor oficiali de rang înalt din cadrul Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF), citaţi de CNN.

Potrivit sursei citate, conceptul este inspirat din modelul aplicat în Fâşia Gaza, unde „linia galbenă” delimitează un perimetru aflat sub control militar israelian în baza acordului de încetare a focului care a pus capăt conflictului de doi ani, accesul civililor fiind restricţionat.

„Modelul "liniei galbene' din Gaza va fi implementat şi în Liban, iar IDF a stabilit deja o astfel de linie până la care forţele sale operează în prezent”, au declarat oficiali militari israelieni în cadrul unui briefing de presă.

Conform acestora, locuitorii nu vor putea reveni în cele 55 de localităţi libaneze situate în interiorul acestei zone.

Reprezentanţii armatei au precizat că forţele israeliene au mandat să continue distrugerea infrastructurii considerate teroriste în aceste regiuni, inclusiv pe durata armistiţiului.

Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat vineri că armata „va continua să menţină controlul asupra tuturor zonelor pe care le-a curăţat şi capturat”.

În paralel, o parte dintre locuitorii din sudul Libanului au început să se întoarcă în localităţile lor după intrarea în vigoare a armistiţiului.