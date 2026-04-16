CNN: Netanyahu va discuta astăzi cu preşedintele Libanului

Premierul israelian Benjamin Netanyahu urmează să poarte joi o convorbire cu preşedintele Libanului, Joseph Aoun, a declarat un oficial israelian pentru CNN.

Reluarea ostilităţilor dintre Israel şi Hezbollah riscă să compromită armistiţiul fragil convenit între Statele Unite, Israel şi Iran. Miercuri, o sursă israeliană a declarat pentru CNN că cabinetul de securitate de la Ierusalim urma să analizeze posibilitatea unui acord de încetare a focului cu Libanul.

În acest context, Israelul şi Libanul au purtat în această săptămână, la Washington, primele discuţii directe din ultimii 40 de ani. Cu toate acestea, confruntările dintre armata israeliană şi Hezbollah au continuat în pofida negocierilor.

Joi dimineaţă, purtătorul de cuvânt în limba arabă al armatei israeliene (IDF) a emis un avertisment urgent de evacuare pentru locuitorii din sudul Libanului aflaţi la sud de râul Zahrani.

„Rămânerea la sud de râul Zahrani vă poate pune în pericol viaţa şi pe cea a familiilor dumneavoastră”, se arată în mesajul transmis populaţiei.

În paralel, Hezbollah a anunţat că a fost implicat în „confruntări directe cu foc” cu militari israelieni în sudul Libanului, în apropierea localităţii Qantara, potrivit unui comunicat publicat pe Telegram.

La rândul său, fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat miercuri seara, într-o postare pe reţelele sociale, că liderii Israelului şi Libanului urmau să discute joi pentru prima dată după mai multe decenii.