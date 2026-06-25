CNN: Senatul SUA respinge limitarea puterilor de război ale lui Trump împotriva Iranului

La o zi după adoptarea unei rezoluţii care stipula retragerea forţelor militare americane din conflictul cu Iranul, măsură considerată o palmă dată preşedintelui Donald Trump cu privire la modul în care a gestionat războiul, Senatul SUA a dat înapoi şi a respins o încercare de a promova o măsură similară cu privire la puterile de război, relatează CNN.

Miercuri seara, Senatul a respins o măsură menită să limiteze puterea preşedintelui Trump de a declara război Iranului, ceea ce reprezintă o victorie pentru preşedinte şi pentru conducerea Partidului Republican din Senat, care încearcă să potolească nemulţumirea Congresului faţă de strategia administraţiei Trump privind Iranul, potrivit CNN.

Votul de miercuri, târziu în noapte, a avut loc după ce Trump şi-a exprimat frustrarea faţă de senatorii republicani care au votat marţi în favoarea unei rezoluţii privind puterile de război împotriva Iranului, precum şi faţă de republicanii care au lipsit de la acel vot, susţinând că Congresul i-a subminat poziţia la masa negocierilor cu Iranul, relatează CNN.

Senatorii republicani Rand Paul şi Bill Cassidy, care votaseră anterior în favoarea limitării puterilor de război ale preşedintelui împotriva Iranului, şi-au schimbat voturile; Paul a votat „prezent”, iar Cassidy a votat împotriva promovării rezoluţiei. Senatorii republicani Susan Collins şi Lisa Murkowski au votat din nou în favoarea rezoluţiei, în timp ce senatorul democrat John Fetterman a votat din nou împotriva acesteia. Rezultatul final a fost de 47-50-1, potrivit CNN.

Cu doar o zi înainte, cei patru republicani votaseră „pentru” în cazul unei alte rezoluţii, adoptate de Camera Reprezentanţilor şi menită să restricţioneze puterile de război ale lui Trump, ceea ce a permis adoptarea acesteia cu o majoritate strânsă, notează CNN.

Rezoluţia senatorului Tim Kaine care a căzut miercuri la vot l-ar fi obligat pe Trump să „retragă forţele armate ale Statelor Unite din ostilităţile din interiorul Iranului sau împotriva acestuia”, cu excepţia cazului în care ar fi fost autorizat de Congres, potrivit CNN.

Impactul practic al rezoluţiei era neclar, întrucât preşedintele şi-ar fi exercitat probabil dreptul de veto asupra măsurii, chiar dacă aceasta ar fi fost adoptată, relatează CNN.

Administraţia Trump a susţinut, de asemenea, că SUA nu mai sunt angajate în ostilităţi cu Iranul, de când cele două părţi au încheiat un armistiţiu. De asemenea, administraţia a declarat că ea consideră că Rezoluţia privind puterile de război din 1973 este neconstituţională, potrivit CNN.

Cu toate acestea, Trump şi-a exprimat nemulţumirea, atât în public, cât şi în privat, cu privire la voturile privind puterile de război, susţinând că aceste „mustrări” din partea Congresului i-au subminat eforturile de a negocia cu Iranul, relatează CNN.

Aceste frustrări au atins punctul culminant miercuri dimineaţă, când Trump şi-a exprimat nemulţumirea în timpul unei întâlniri tensionate la un prânz cu republicanii din Senat, potrivit CNN.

La un moment dat, preşedintele i-a spus pe un ton răstit senatorului republican Bill Cassidy din Louisiana să se aşeze. Cassidy a recunoscut în faţa reporterilor după întâlnire că Trump „a ridicat vocea” şi şi-a „pierdut cumpătul”, relatează CNN.

În timpul prânzului tensionat al republicanilor din Senat cu Trump, Cassidy s-a confruntat direct cu preşedintele pe tema Iranului, spunându-i că va continua să voteze în favoarea măsurilor privind puterile de război până când Congresul şi poporul american vor primi mai multe informaţii despre conflict, potrivit CNN.

Mai târziu în cursul zilei au apărut semne că unii dintre senatorii republicani care votaseră anterior pentru limitarea puterilor de război ale lui Trump îşi reconsideră poziţia, notează CNN.

Cassidy a spus că a fost informat „detaliat” cu privire la Iran la Casa Albă de către vicepreşedintele JD Vance şi trimisul special Steve Witkoff. Discuţia „a abordat multe dintre preocupările mele”, a scris senatorul republican pe X, relatează CNN.

Ca urmare, Cassidy a votat împotriva adoptării rezoluţiei miercuri seara, potrivit CNN.

Rand Paul a votat doar „prezent” miercuri, în ciuda faptului că votase în favoarea ultimelor câteva rezoluţii privind puterile de război împotriva Iranului. El a declarat pe X că scopul său a fost „să-i ofere preşedintelui mai mult spaţiu de manevră şi pârghii pentru a negocia o pace durabilă”, relatează CNN.

Paul a afirmat că poziţia sa privind dezbaterea referitoare la război şi puterea executivă nu s-a schimbat, dar că este dispus să ţină cont de argumentele preşedintelui în contextul încetării ostilităţilor, potrivit CNN.

Trump le-a mulţumit aliaţilor săi din Senat pentru votul de miercuri, scriind pe Truth Social că acesta „transmite un avertisment la adresa Iranului”, relatează CNN.

În timpul întâlnirii de miercuri dimineaţă de la Capitol Hill, Trump i-a criticat şi pe senatorii republicani Dave McCormick şi Mitch McConnell pentru că au lipsit de la votul de marţi, potrivit CNN.

McConnell rămâne internat în spital, iar McCormick se afla la bordul avionului Air Force One împreună cu preşedintele în momentul votului, notează CNN.

Votul de miercuri marchează a 11-a oară când Senatul votează asupra unei măsuri privind puterile de război împotriva Iranului de la începutul anului, relatează CNN.