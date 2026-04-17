CNN: Trump minimalizează durata războiului cu Iranul

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a minimalizat durata conflictului în desfăşurare cu Iranul, în cadrul unui eveniment de campanie organizat joi, comparând situaţia actuală cu alte războaie americane care s-au întins pe perioade mult mai lungi, relatează CNN.

Liderul de la Casa Albă a sugerat totodată că ar putea apărea evoluţii semnificative în perioada imediat următoare, îndemnând audienţa să urmărească ce se va întâmpla „în următoarea săptămână sau cam aşa”, în timpul unei mese rotunde pe tema „Fără taxe pe bacşişuri”, desfăşurate la Las Vegas.

„Au trecut două luni, adică două luni. Aţi fost în alte războaie timp de 18 ani, patru ani”, a declarat Trump. „Şi ştiţi ceva? Vom avea victorie foarte curând”, a adăugat acesta.

Preşedintele american a elogiat şi performanţa economiei în timpul mandatului său, în pofida faptului că preţurile benzinei în Las Vegas, unde a susţinut discursul, se situează în jurul valorii de 5 dolari pe galon.

„Am avut cea mai bună economie din istoria ţării noastre în primul meu mandat. Iar acum o depăşim - o depăşim cu mult”, a spus Trump. „În ciuda micii noastre diversiuni cu minunata ţară Iran, un loc minunat, şi a trebuit să facem asta pentru că altfel s-ar fi putut întâmpla lucruri rele”, a continuat el.

Trump a calificat, de asemenea, creşterea inflaţiei drept „falsă”, atribuind-o evoluţiei preţurilor la combustibili şi energie, despre care a sugerat că ar putea reveni la nivelurile anterioare conflictului.

„Nu uitaţi, avem o inflaţie oarecum falsă din cauza combustibilului, a preţurilor la energie”, a afirmat preşedintele.

Referindu-se din nou la evoluţia conflictului, după ce a abordat tema preţurilor petrolului, Trump a declarat: „Să vedem ce se întâmplă în următoarea săptămână sau cam aşa”.

„S-ar putea să fiţi foarte impresionaţi, iar dacă sunteţi, votaţi pentru republicani”, a adăugat el, făcând trimitere la alegerile de la jumătatea mandatului.

„Vom avea victoria. Foarte curând”, a reiterat Trump.

Declaraţiile liderului american vin în contextul în care acesta şi-a exprimat anterior optimismul privind posibilitatea încheierii unui acord cu Iranul, afi