Colliers: Piaţa construcţiilor din România atinge un record de 460.000 de angajaţi

Piaţa construcţiilor din România a ajuns la un record istoric, cu 460.000 de angajaţi la finalul lunii mai 2025 şi o creştere de 7% a volumului lucrărilor în primele cinci luni ale anului comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Totuşi, o parte din acest avans vine dintr-un efect de bază favorabil, deoarece dinamica lunară a fost mai degrabă modestă, arată raportul Colliers pentru prima jumătate a anului. În paralel, indicatorul de încredere al constructorilor, publicat de Eurostat, continuă să scadă faţă de maximele post-pandemice, semnalând o temperare a entuziasmului din piaţă.

Activitatea din construcţii este susţinută în principal de investiţiile publice, aflate la un nivel fără precedent, cu aproximativ 700 de kilometri de drumuri rapide şi proiecte ample de modernizare a infrastructurii feroviare în derulare - o diferenţă semnificativă faţă de cei doar 140 de kilometri de autostradă aflaţi în lucru în 2019. Aceste proiecte au devenit motorul principal al pieţei, în condiţiile în care cheltuielile publice au reprezentat aproape jumătate din totalul lucrărilor de construcţii în ultimii ani. În schimb, dezvoltările private încetinesc, autorizaţiile pentru locuinţe coborând la niveluri similare celor din 2015-2016, în timp ce investitorii din piaţa de birouri devin mai prudenţi, iar singurul segment care îşi păstrează dinamismul rămâne cel industrial, unde investiţiile continuă într-un ritm ridicat.

„2025 marchează o perioadă de vârf pentru construcţii, cu investiţii publice la cote record şi o piaţă a muncii tensionată, dar totodată începem să vedem primele semne de oboseală. Scăderea încrederii constructorilor, încetinirea ritmului de noi proiecte private şi încetinirea angajărilor arată că industria ar putea intra într-o fază mai temperată după câţiva ani de expansiune accelerată”, explică Alexandru Atanasiu, Board Member & Head of Construction Services în cadrul Colliers.

Pe partea de costuri, eliminarea facilităţilor fiscale pentru angajaţii din construcţii a obligat companiile să-şi crească cheltuielile cu forţa de muncă pentru a menţine nivelul salariilor nete, într-un context în care atragerea personalului rămâne dificilă. În acelaşi timp, preţurile materialelor au redevenit volatile, influenţate de schimbările geopolitice globale, iar presiunea asupra marjelor devine tot mai puternică, mai ales pentru firmele care şi-au extins agresiv planurile de dezvoltare.

Potrivit sursei, consultanţii Colliers subliniază că fondurile europene rămân decisive pentru menţinerea ritmului actual al investiţiilor. Întârzierile în implementarea reformelor şi riscul reducerii tranşelor disponibile până în 2026 pot diminua considerabil fluxul de proiecte publice, cu impact direct asupra întregii industrii.

„Construcţiile sunt un domeniu care accelerează greu şi frânează brusc, de aceea predictibilitatea investiţiilor publice şi a finanţării europene este vitală pentru stabilitatea pieţei. În lipsa unui cadru clar şi continuu, companiile vor deveni mai prudente, iar acest lucru va genera efecte în lanţ asupra locurilor de muncă şi sectoarelor conexe”, precizează Alexandru Atanasiu.

Deşi începutul anului confirmă un nivel ridicat de activitate, evoluţia pieţei construcţiilor în a doua jumătate din 2025 va depinde în mare măsură de stabilitatea fiscală, de capacitatea României de a accesa fondurile europene disponibile şi de continuitatea investiţiilor publice în infrastructură. Fără aceşti factori, există riscul ca piaţa să intre într-o fază de stagnare, însă consultanţii Colliers nu iau în calcul un scenariu de contracţie severă, precum cel din 2009-2010. Mai degrabă, industria traversează o revenire la un ritm mai normal, după câţiva ani de activitate intensă.