Colliers: Piaţa terenurilor rămâne stabilă în 2025, cu revenire puternică a tranzacţiilor spre final de an

Piaţa terenurilor din România a încheiat anul 2025 la un nivel similar cu cel din 2024, cu tranzacţii estimate la aproape 450 de milioane de euro, potrivit unei analize realizate de Colliers. După un început de an marcat de incertitudini politice şi ajustări fiscale, activitatea din piaţă s-a intensificat semnificativ în ultimele luni, când s-au înregistrat unele dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani, conform unui comunicat remis redacţiei.

Consultanţii Colliers arată că sentimentul investitorilor s-a îmbunătăţit vizibil după alegeri, iar finalul de an a fost deosebit de dinamic, evidenţiază sursa. Există posibilitatea ca volumul total al tranzacţiilor să fi depăşit chiar nivelul din 2024, subliniază comunicatul.

Analiza include terenuri destinate proiectelor imobiliare din oraşe şi zonele adiacente, cu o pondere tot mai mare a achiziţiilor realizate de dezvoltatori industriali, potrivit comunicatului. În mai multe cazuri, terenuri avute iniţial în vedere pentru proiecte rezidenţiale au fost redirecţionate către dezvoltări industriale, semn al adaptării strategiilor investiţionale într-o piaţă aflată în schimbare, se arată în comunicat.

Directorul Land Agency la Colliers România, Sînziana Oprea, a declarat: „2025 a fost un an de prudenţă, dar nu de blocaj. Deşi cumpărătorii au fost mai atenţi la riscuri şi la utilizarea capitalului, cererea pentru terenuri bine poziţionate a rămas solidă. Competiţia dintre rezidenţial, retail şi industrial indică o piaţă care se adaptează şi creşte”, potrivit comunicatului de presă.

Bucureştiul a concentrat aproximativ 60% din tranzacţiile cu terenuri în 2025, în scădere faţă de 70-80% în anii anteriori, evidenţiază comunicatul. Evoluţia este pusă pe seama blocajelor urbanistice din Capitală şi a investiţiilor accelerate în infrastructură la nivel naţional, care au atras interesul investitorilor către zonele limitrofe şi oraşele regionale, se precizează în comunicat.

Sectorul rezidenţial a rămas principalul motor al pieţei, generând aproximativ două treimi din tranzacţiile cu terenuri din Bucureşti, în special prin proiecte rezidenţiale şi dezvoltări mixte, conform comunicatului. Terenurile cu PUZ-uri valide sau recent reactivate au fost cele mai căutate, pe fondul nevoii crescute de predictibilitate în procesul de autorizare, subliniază comunicatul.

Retailul a reprezentat circa 20% din achiziţiile de terenuri din Bucureşti şi zonele adiacente, competiţia pentru amplasamentele bune rămânând ridicată, se precizează în comunicat. Spre deosebire de rezidenţial, sectorul de retail continuă să fie susţinut de investitori internaţionali, alături de un număr tot mai mare de jucători români cu capital solid, arată comunicatul.

Sectorul industrial, inclusiv logistica urbană şi, punctual, centrele de date, a devenit un competitor direct pentru rezidenţial în anumite zone, mai ales acolo unde infrastructura este nouă sau în curs de dezvoltare. Totuşi, investitorii industriali rămân mai sensibili la preţ, aspect care influenţează negocierile, potrivit comunicatului remis redacţiei.

În afara Capitalei, tranzacţiile cu terenuri au vizat în principal proiecte rezidenţiale şi de retail, în proporţii aproximativ egale, mai precizează sursa. Centrele regionale dispun încă de platforme de mari dimensiuni, favorabile proiectelor pe termen lung, iar dezvoltatorii activi anterior doar în Bucureşti îşi extind tot mai vizibil prezenţa la nivel naţional, se arată în comunicat.

Oferta de terenuri a continuat să crească în 2025, inclusiv prin scoaterea la vânzare a unor proprietăţi cu autorizaţii sau documentaţii avansate. În timp ce vânzătorii încearcă să menţină niveluri de preţ stabile, cumpărătorii rămân prudenţi, în special în contextul riscului de supraevaluare, conform comunicatului.

La nivel general, preţurile au rămas relativ stabile, însă terenurile cu avantaje clare de autorizare din marile oraşe au înregistrat creşteri de 20-30% faţă de cele neurbanizate, evidenţiază datele Colliers. În anumite zone cu infrastructură recent finalizată, preţurile s-au dublat în ultimii 2-3 ani, iar competiţia pentru terenurile de retail limitate a dus la majorări de până la 15-20%, arată comunicatul.

Pentru 2026, Colliers anticipează un scenariu de optimism prudent, susţinut de tranzacţiile demarate în 2025 şi de continuarea investiţiilor în infrastructură. Anul viitor este văzut ca o perioadă de consolidare, cu potenţial de accelerare a pieţei în intervalul 2027-2028, se specifică în comunicat.

Consultanţii observă un interes crescut pentru structuri flexibile de tranzacţionare, precum joint venture-uri, plăţi eşalonate sau diverse forme de parteneriat, care permit continuarea investiţiilor într-un context marcat de prudenţă şi nevoia de control al riscului, potrivit comunicatului.