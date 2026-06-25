Compania chineză 360 Security Technology lansează un rival pentru sistemul de IA Mythos al Anthropic

Compania chineză de securitate cibernetică 360 Security Technology a anunţat joi, la conferinţa ISC.AI 2026 de la Beijing, dezvoltarea unor instrumente de inteligenţă artificială pe care le prezintă drept răspunsul Chinei la Mythos, modelul Anthropic considerat de experţi una dintre cele mai puternice tehnologii pentru identificarea vulnerabilităţilor informatice, conform News.ro.

Fondatorul companiei, Zhou Hongyi, a descris noile produse drept active strategice de importanţă naţională, reunite sub denumirea „Yitian Tulong", inspirată dintr-un celebru roman chinezesc de arte marţiale, potrivit aceleiaşi surse. Primul instrument, „Tulongfeng", este conceput pentru identificarea automată a vulnerabilităţilor software şi reprezintă, în viziunea companiei, versiunea chineză a Mythos, conform News.ro. Al doilea sistem, „Yitianzhen", este destinat automatizării apărării cibernetice şi gestionării incidentelor de securitate, potrivit aceleiaşi surse. Compania susţine că Tulongfeng a identificat deja 3.432 de vulnerabilităţi software, dintre care 105 confirmate de autorităţile chineze, deşi Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste afirmaţii, conform News.ro.

Mythos, prezentat de Anthropic în aprilie, este capabil să descopere rapid vulnerabilităţi în sisteme de operare, browsere şi alte programe informatice, potrivit aceleiaşi surse. Specialiştii avertizează că aceeaşi tehnologie poate fi utilizată atât pentru apărare cibernetică, cât şi pentru atacuri informatice extrem de sofisticate, ceea ce a determinat administraţia americană să ordone în această lună suspendarea exportului unei versiuni mai puţin avansate a sistemului către utilizatori străini, din motive de securitate naţională, conform News.ro.

Zhou a recunoscut că modelele chineze de IA rămân cu aproximativ 20-30% în urma celor americane, dar a subliniat că firma sa a ales o abordare diferită, combinând modelele de IA cu baze de date specializate, expertiză umană şi instrumente automate de securitate, potrivit aceleiaşi surse. El a comparat strategia chineză cu cea americană, afirmând că, dacă Mythos este echivalentul unui hacker genial, abordarea companiei 360 seamănă mai degrabă cu o echipă profesionistă completă de atac şi apărare, conform News.ro. Un studiu IBM şi Palo Alto Networks arată că 67% dintre directorii intervievaţi au fost ţinta unor atacuri cibernetice care au implicat inteligenţa artificială în ultimul an, potrivit aceleiaşi surse.