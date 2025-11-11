Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Companiile aeriene americane au anulat peste 1.200 de zboruri din cauza blocajului guvernamental

A.B.
Internaţional / 11 noiembrie, 21:48

Companiile aeriene din Statele Unite au anulat marţi aproximativ 1.200 de zboruri, pentru a cincea zi consecutiv, în contextul blocajului guvernamental federal şi al restricţiilor impuse de Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) din motive de siguranţă, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, FAA a ordonat o reducere cu 4% a zborurilor zilnice pe 40 de aeroporturi importante, din cauza lipsei de controlori de trafic aerian. Marţi, reducerea a crescut la 6%, urmând să ajungă la 8% joi şi 10% vineri, 14 noiembrie.

Agenţia discută în prezent cu companiile aeriene modalităţi de diminuare treptată a restricţiilor, în condiţiile în care blocajul guvernamental - aflat în a 42-a zi - pare aproape de final.

„Vom relaxa măsurile doar atunci când datele ne vor arăta că este sigur să o facem. Vom analiza situaţia cu atenţie”, a declarat secretarul pentru transporturi Sean Duffy, aflat în Wisconsin.

Senatul SUA a votat luni seară un proiect de lege pentru finanţarea guvernului până la 30 ianuarie, care ar pune capăt blocajului. Camera Reprezentanţilor urmează să-l dezbată miercuri, după ce sute de mii de angajaţi federali au lucrat fără plată timp de şase săptămâni.

De la începutul crizei, absenţele controlorilor de trafic au provocat zeci de mii de întârzieri şi anulări, afectând peste 1,2 milioane de pasageri doar în weekendul trecut, potrivit datelor FlightAware.

Luni au fost anulate 2.900 de zboruri şi înregistrate 9.600 de întârzieri, iar marţi s-au adăugat alte 1.650 de zboruri întârziate.

Situaţia s-a îmbunătăţit uşor marţi, când FAA a raportat doar un singur incident de lipsă de personal, faţă de peste 20 în ziua precedentă.

Preşedintele Donald Trump a cerut luni controlorilor de trafic să revină imediat la muncă, ameninţând cu reducerea salariilor celor care absentează şi declarând că „ar primi cu bucurie demisiile celor care nu şi-au făcut datoria”.

Blocajul a obligat 13.000 de controlori de trafic şi 50.000 de angajaţi ai Administraţiei pentru Securitate în Transporturi (TSA) să lucreze fără plată. FAA se confruntă în prezent cu un deficit de aproximativ 3.500 de controlori, mulţi dintre aceştia fiind deja suprasolicitaţi înainte de declanşarea crizei.

