Concorde Research are o perspectivă "Neutră" pentru acţiunile Digi Communications (DIGI), cu un preţ ţintă în următoarele douăsprezece luni de 84 lei pe titlu, în apropierea celui de ieri din piaţă de la jumătatea sesiunii de tranzacţionare, de 83,9 lei, conform unui raport al societăţii publicat recent pe portalul BVB Research Hub.

Operatorul de telecomunicaţii şi-a publicat rezultatele aferente primului semestru al anului, respectiv celui de-al doilea trimestru, în data de 14 august. ”Deşi creşterea veniturilor a rămas solidă, susţinută de extinderea continuă a bazei de clienţi pe pieţele cheie, rezultatul net aferent acţionarilor a dezamăgit şi în acest trimestru, ajungând la -0,9 milioane euro, în scădere cu 104% faţă de anul precedent”, se arată în raportul semnat de analistul Krisztian Karikas.

Sintetizând punctele principale din conferinţa de prezentare a rezultatelor financiare obţinute de companie, analistul a scris: ”Operaţiunile lansate recent în Portugalia şi Belgia sunt în linie cu aşteptările managementului. Creşterea a încetinit oarecum în trimestrul al doilea, iar DIGI lucrează la extinderea canalelor de vânzări şi distribuţie”.

Profitabilitatea în Spania a scăzut din cauza costurilor mai ridicate generate de tranziţia de la statutul de MVNO (Mobile Virtual Network Operator) la MVO (Mobile Network Operator) şi a măsurilor de ajustare a preţurilor. ”Digi estimează că această tranziţie va aduce un plus de 20-30 milioane de euro la EBITDA în acest an”, mai notează analistul.

La nivel de grup, profitabilitatea este aşteptată să se îmbunătăţească în a doua jumătate a anului, iar EBITDA să fie la un nivel similar sau uşor mai ridicat pentru anul financiar 2025 faţă de 2024. ”Scăderea profitabilităţii a fost determinată de costurile mai ridicate şi de venitul mediu pe utilizator (ARPU - Average Revenue Per User) mai scăzut în segmentul din Spania, precum şi de cheltuielile suplimentare legate de lansarea operaţiunii din Portugalia. ”Integrarea operaţiunii din Belgia este, de asemenea, aşteptată să aibă un impact negativ asupra EBITDA, estimat între 10 şi 20 milioane de euro”.

Raportul Cheltuieli de Capital/Vânzări a fost de 41% în trimestrul al doilea, iar nivelul total al investiţiilor de capital (CapEx) este estimat să ajungă la 800-810 milioane de euro, faţă de 750 milioane euro prognozat anterior, ca urmare a achiziţiei de active de la Telekom România şi a integrării operaţiunii din Belgia. ”Referitor la achiziţia Telekom România, Consiliul Concurenţei a autorizat tranzacţia, sub rezerva implementării unor măsuri, iar finalizarea rămâne condiţionată de aprobarea ANCOM. Digi nu a precizat încă o dată estimată pentru închiderea tranzacţiei”, mai scrie în raportul Concorde.

Concorde a evaluat pentru prima dată acţiunile Digi Communications la 84 de lei în luna august a anului trecut, ridicându-şi ţinta de preţ de la 47 de lei, când cotaţia operatorului de telecomunicaţii era de 61,6 lei.