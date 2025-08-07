Confederaţia MERIDIAN: Măsuri fiscale „ruşinoase şi inumane”

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN condamnă, într-un comunicat remis redacţiei, măsurile fiscal-bugetare impuse de Guvern începând cu 1 august 2025, calificându-le drept regresive, antisociale şi profund nedrepte faţă de familiile din România.

Redăm mai jos mesajul acestora:

„Guvernul României, (stat membru UE), instalat recent la putere pe baza unei platforme aşa zis "Pro Europeană”, a impus de la 1 august 2025, măsuri înrobitoare şi degradante, care au ca efect acumularea unor tensiuni enorme în societate şi care vor detona bomba socială amorsată cu luni înainte odată cu reforma eşuată a sistemului de pensii publice.

Clasa politică lipsită de empatie, egoistă, lacomă şi servilă aflată la putere în România, împinge ţara noastră către un model de dezvoltare "progresist”, iresponsabil social, care erodează în mod accelerat încrederea cetăţenilor în instituţiile statului şi ale Uniunii Europene.

După ce şi-au epuizat arsenalul de minciuni din campania electorală, politicienii care conduc astăzi destinele ţării, pun în aplicare o terapie de şoc, contrară recomandărilor Comisiei Europene, prevederilor constituţionale şi jurămintelor scrise sau "tatuate” făcute atunci când s-au milogit de români să le dea votul.

Acum aceşti adevăraţi adepţi ai Societăţii Fabiene şi ai "Şcolii Miracolelor de la Chicago” şi-au lepădat blana de oaie şi nici măcar nu se mai sfiesc să-şi arate colţii de lupi fioroşi.

După ce i-au înhăţat pe pensionari, haita fundamentaliştilor pseudocapitalişti, se repede acum şi la ceilalţi membri ai familiilor noastre.

Nu a fost de ajuns că pensionarilor civili şi militari, pensia le este îngheţată prin lege ani buni de acum încolo,..., le-au suspendat şi dreptul la indexare cu inflaţia, adică la păstrarea puterii de cumpărare, care constituie un "măreţ privilegiu", doar în concepţia actualelor autorităţi din Republica noastră bananieră, stat membru UE şi stat candidat la OECD.

Pe lângă scăderea abruptă a puterii de cumpărare, în contextul lipsei unei guvernări competente care a adoptat doar măsuri economice inflaţioniste, agresiunea împotriva familiilor din România s-a intensificat începând cu 1 august 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, adoptată prin răspunderea Guvernului pentru reducerea deficitului bugetar excesiv.

Prin această lege mai multe categorii de persoane pierd calitatea de coasigurat pe care o aveau până acum în sistemul public de sănătate:

-Soţul/soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

-Familiilor militarilor şi poliţiştilor;

-Personalul monahal al cultelor recunoscute;

-Persoanele aflate în concediu medical (cu excepţia bolnavilor oncologici);

-Şomerii indemnizaţi;

-Persoanele persecutate politic de regimul comunist.

Această măsură "criminală” va anula de la 1 septembrie 2025, dreptul de a fi asigurat în sistemul de sănătate publică a peste 650 000 de cetăţeni ai României, stat membru UE, persoane care la acest moment sunt coasigurate prin contribuţia soţului/soţiei.

După 1 septembrie 2025, unele familii deja sărăcite şi umilite din România vor trebui să plătească 10% CASS aplicat la şase salarii minime brute pentru fiecare persoană luată în întreţinere.

Atenţie !!! În 2025, suma anuală pentru coasigurare va fi de 2.430 lei. Aceasta se va plăti în două tranşe obligatorii: - 25% (607,5 lei) la depunerea declaraţiei unice - 75% (1.822,5 lei) până la 25 mai în anul următor.

Situaţia în care soţul/soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, îşi pierd statutul de asiguraţi gratuit este o decizie "experiment” care retrogradează în mod îngrijorător legislaţia socială din România.

În majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene cu sisteme de asigurări sociale de sănătate, există un principiu al "asigurării de familie", care permite ca persoanele aflate în întreţinere să beneficieze de asigurare gratuită sub acoperirea contribuţiilor plătite de membrul de familie care lucrează.

Iată câteva exemple de state membre ale UE în care funcţionează acest principiu, contrastând cu noua situaţie din România:

-Germania: Sistemul de asigurări sociale de sănătate (GKV) permite ca soţul/soţia şi copiii să fie co-asiguraţi gratuit, atât timp cât veniturile lor lunare nu depăşesc un anumit prag (care se actualizează periodic). Această regulă se aplică şi partenerilor civili.

-Austria: Asemănător Germaniei, Austria permite co-asigurarea gratuită a membrilor de familie fără venituri proprii. O condiţie este ca aceştia să locuiască în aceeaşi gospodărie cu persoana asigurată.

-Spania: În Spania, soţii şi copiii sunt, de asemenea, acoperiţi de asigurarea medicală a membrului de familie care plăteşte contribuţii. Mai mult, chiar şi în situaţia în care persoana nu lucruează, dar este înscrisă la Agenţia de Ocupare, ca şi căutător a unui loc de muncă, beneficiază de asigurare medicală gratuită.

-Italia: În Italia, sistemul de sănătate public, numit Servizio Sanitario Nazionale (SSN), acoperă şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea persoanei care lucrează, inclusiv pe cei care nu lucrează sau nu au venit propriu. Asistenţa medicală este garantată tuturor rezidenţilor, iar membrii de familie în întreţinere sunt incluşi în asistenţa acordată persoanei care lucrează şi contribuie la SSN.

Cum funcţionează acest sistem în Italia, ţara în care trăiesc peste 1 500 000 de români?

Înscrierea în SSN: Membrul familiei care lucrează se înscrie în SSN şi, ca urmare, şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea sa, precum copiii sau soţul/soţia, sunt înscrişi automat sau pot fi înscrişi ca persoane în întreţinere.

Venitul: Membrii familiei aflaţi în întreţinere, care nu au un venit propriu, sunt consideraţi protejaţi prin venitul persoanei care lucrează şi contribuie la SSN, ceea ce le permite accesul la serviciile medicale oferite de sistem.

Asistenţă de bază: Toţi cetăţenii, indiferent de situaţia lor profesională sau financiară, au dreptul la asistenţă medicală de bază, cum ar fi accesul la urgenţe, ambulatorii şi serviciul de gardă medicală.

Principiul asigurării de familie reflectă o abordare a sistemelor de sănătate bazată pe solidaritate, în care contribuţiile sunt calculate pe baza veniturilor, dar acoperirea se extinde la întreaga familie. Decizia Guvernului României de a elimina acest beneficiu pentru soţi şi părinţi se deosebeşte de practica comună din multe state europene, punând responsabilitatea directă a plăţii contribuţiilor individuale pe umerii categoriilor vizate.

Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN respinge toate măsurile antisociale de reprimare a populaţiei adoptate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, care afectează toţi salariaţii şi în special familiile cele mai defavorizate din România (populaţia ocupată din zonele rurale, familiile din regiunile afectate de schimbările industriale, populaţia de etnie rroma şi nu numai).

Imediat după ce au terminat spectacolul penibil al alegerilor electorale, autorităţile centrale şi locale din România cu de la sine putere, ne-au agresat cu neindexarea pensiilor, cu ameninţările de disponibilizări în sectorul public şi destructurări a unor servicii publice, cu creşterea taxelor şi impozitelor, cu aplicarea unor biruri cumulate pentru pensiile civile şi militare, cu dubla impozitare a acelora care au contribuit la sănătate şi cu scoaterea din sistemul de sănătate publică a sute de mii de cetăţeni români, care acum au viaţa pusă în pericol (contrar dispoziţiilor art.22 din Constituţia României privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică), deorece pur şi simplu nu au de unde să plătească 500 de euro/an ca să fie asiguraţi.

Somăm Parlamentul României şi Guvernul României să nu mai facă experimente pe seama cetăţenilor şi să revină pe Calea Europeană, acolo unde încă avem un "Pilon European al Drepturilor Sociale”, o "Directivă privind salariile minime adecvate şi echitabile”, un proiect pentru o Europă Socială!

AJUNGE !

Continuarea agresiunilor venite din partea autorităţilor publice din România la adresa salariaţilor, pensionarilor şi familiilor acestora nu poate rămâne fără un răspuns pe măsură din partea societăţii civile organizate, iar în acest sens, Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN consideră că în acest context cetăţenii sunt forţaţi să apeleze la dreptul la legitimă apărare”.