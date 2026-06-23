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CONFERINŢA „DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Zsombor Bûkfeyes-Rakossy, Goodwill Consulting: IMM-urile pot obţine până la 200.000 de euro pentru digitalizare

A.I.
Ziarul BURSA #Companii #Securitate Cibernetică / 23 iunie

Zsombor Bûkfeyes-Rakossy, Goodwill Consulting: IMM-urile pot obţine până la 200.000 de euro pentru digitalizare

IMM-urile pot obţine finanţări de până la 200.000 de euro pentru digitalizare prin trei programe regionale, a spus Zsombor Bûkfeyes-Rakossy, Head of Sales at Goodwill Consulting.

Domnia sa a afirmat: ”Pe parcursul anilor, noi am avut iniţiative în domeniu, mai ales când a apărut finanţarea pentru IMM-uri în cadrul PNRR, în urmă cu trei ani. Atunci am făcut un tur al României şi cred că am ajuns în fiecare mare oraş al ţării, unde am prezentat oportunitatea. Acolo se vorbea de digitalizare la modul general; erau finanţări de până la 100.000 de euro, dar una dintre componente era şi securitatea cibernetică. De atunci şi până astăzi, multe dintre aceste proiecte din PNRR sunt încă în implementare, având ca termen finalul lunii august. Unii solicitanţi au şi renunţat din cauza perioadei prea lungi scurse din momentul în care se încearcă lansarea unui apel, se evaluează proiectele, se semnează contractele şi începe implementarea. Tehnologiile pe care şi le planificaseră la momentul respectiv deveniseră desuete în momentul în care ei puteau efectiv accesa finanţarea”.

Zsombor Bûkfeyes-Rakossy a adăugat: ”În prezent există finanţări multiple şi cred că, în zona IMM-urilor, merită menţionate cele trei programe regionale care au apeluri dedicate digitalizării. Vom avea un apel în Regiunea Centru, în cadrul căruia IMM-urile vor putea obţine câte maximum 200.000 de euro finanţare nerambursabilă pentru digitalizare, inclusiv cu o componentă de securitate cibernetică. Finanţarea este de până la 90% (n.r. din valoarea proiectului) şi probabil că apelul din Regiunea Centru va porni din iunie sau chiar în luna iulie. Mai avem un buget alocat pentru digitalizare şi în Regiunea Sud-Est, tot pentru IMM-uri şi tot 200.000 de euro, cu aceleaşi componente, şi vom avea un apel şi în Bucureşti-Ilfov, în mare parte cu aceleaşi condiţii.

Reprezentantul Goodwill Consulting a subliniat că, aşa cum este necesară integrarea sistemelor informatice la nivel naţional, între instituţii, integrarea digitală este necesară şi în cadrul unei singure companii. ”Acolo, noi sau partenerii noştri oferim un serviciu de audit al maturităţii digitale la momentul în care pornim, direcţia în care vrem să ajungem şi, la finalul implementării, cam în ce mod se va digitaliza compania. Cred că aceşti integratori au un rol foarte important şi pot aduce o contribuţie semnificativă (...). Antreprenorii vor digitalizare; există şi reticenţe, digitalizarea fiind uneori trecută pur şi simplu în plan secundar. Dar sunt şi mulţi antreprenori care doresc digitalizarea, însă nu ştiu de unde să o apuce şi unde să investească această finanţare de 200.000 de euro. Dar există integratori şi actori ai pieţei care pot ajuta”, a spus Zsombor Bûkfeyes-Rakossy.

Nu în ultimul rând, reprezentantul Goodwill Consulting a evidenţiat oportunităţile oferite prin programul elveţian SME Eco-Tech, care include o componentă de digitalizare. ”Avem un apel deschis până pe 24 iunie, care probabil că se va prelungi; mai sunt undeva la 600 de locuri pentru companii din industrie”, a spus Zsombor Bûkfeyes-Rakossy.

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