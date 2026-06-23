CONFERINŢA „DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Adrian Dragomir, MEDAT: ”Finanţăm transformarea digitală a sectoarelor economice-cheie”

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT) a început să contribuie activ, alături de societatea civilă, la dezvoltarea digitalizării şi la protejarea infrastructurii digitale, declară Adrian Dragomir, directorul Direcţiei Generale pentru Comunicaţii Electronice, Politici şi Strategii în Digitalizare din cadrul MEDAT.

Domnia sa explică: ”MEDAT coordonează şi finanţează direct transformarea digitală a sectoarelor economice-cheie prin fonduri naţionale şi europene, inclusiv prin PNRR, în vederea adaptării responsabile a inteligenţei artificiale şi a noilor tehnologii ce vor fi adoptate de instituţiile publice şi de mediul de afaceri autohton, respectiv a politicilor de protejare şi modernizare a infrastructurii digitale de securitate. Scopul acestui demers este întărirea componentei de rezilienţă şi a securităţii reţelelor naţionale, deziderat ce se realizează prin finanţarea securităţii cibernetice, ministerul asigurând rolul de coordonator de reforme şi investiţii pentru proiectele din PNRR aferente Componentei 7 - Transformare digitală -, destinate asigurării protecţiei cibernetice atât pentru infrastructurile IT&C publice, cât şi pentru cele private, cu valenţe critice pentru securitatea naţională. De asemenea, ne ocupăm de digitalizarea IMM-urilor, ministerul finanţând programe precum Start-Up Nation, IMM Eco-Tech sau Femeia Antreprenor, care sprijină achiziţia de tehnologii moderne, automatizarea proceselor şi adoptarea soluţiilor de AI pentru creşterea competitivităţii economice”.

• ”Digitalizarea sectorului turistic - pilon major”

Un alt pilon important este digitalizarea sectorului turistic, afirmă Adrian Dragomir, subliniind: ”Acest aspect important îl atingem, la nivelul ministerului, prin dezvoltarea unei platforme integrate ce va juca rolul de fişă de cazare electronică pentru înregistrarea turiştilor în unităţile de cazare. De asemenea, se află în analiză dezvoltarea unor aplicaţii mobile dedicate promovării destinaţiilor turistice, monitorizării fluxurilor de turişti şi debirocratizării interacţiunii dintre operatorii economici şi autorităţi”.

Adrian Dragomir mai spune: ”Acordăm, totodată, o atenţie deosebită consolidării infrastructurilor critice prin implementarea de tehnologii inteligente, prin monitorizarea şi prevenirea atacurilor cibernetice asupra reţelelor informatice care susţin activităţile uzuale ale ministerului, industria naţională de apărare şi instituţiile publice din subordine”.

Conform oficialului citat, MEDAT asigură reprezentarea instituţională şi creează politici de securitate digitală în ceea ce priveşte guvernanţa digitală la nivelul întregului Executiv şi participă activ în cadrul organismelor internaţionale pentru atragerea de investiţii strategice în centre de date şi reţele de comunicaţii de mare viteză.

• ”Ministerul Economiei - accelerator pentru eliminarea birocraţiei în relaţia dintre stat şi sectorul privat”

MEDAT acţionează ca un accelerator pentru eliminarea birocraţiei în relaţia dintre stat şi sectorul privat, afirmă Adrian Dragomir, explicând: ”Realizăm acest lucru prin crearea, prin PNRR, a unor platforme integrate pentru antreprenori, prin care se asigură tranziţia fluxurilor administrative către platforme electronice dedicate, un exemplu fiind portalul PQL (Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale), care reprezintă punctul de contact unic electronic pentru implementarea licenţei industriale unice, o reformă majoră menită să simplifice interacţiunea mediului de afaceri cu statul şi micşorarea timpilor de obţinere a acestor licenţe industriale”.

Adrian Dragomir mai spune: ”În colaborare cu alte structuri executive din subordine, respectiv Autoritatea pentru Digitalizarea României, MEDAT contribuie la definirea foilor de parcurs pentru cloudul guvernamental. Scopul este crearea de politici publice şi a unei arhitecturi IT unificate la nivel naţional, care să permită migrarea serviciilor publice clasice către sisteme digitale sigure, de înaltă disponibilitate şi rezistente la atacuri cibernetice”.

• Sprijin pentru dezvoltarea competenţelor digitale ale cetăţenilor

MEDAT sprijină dezvoltarea competenţelor digitale ale cetăţenilor prin crearea cadrului normativ naţional şi implementarea de programe strategice destinate incluziunii digitale corelate cu profesionalizarea corpului funcţionarilor publici, susţine Adrian Dragomir, menţionând: ”În acest sens, acţiunile ministerului sunt structurate pe piloni majori de intervenţie, respectiv crearea de politici şi programe pentru creşterea competenţelor digitale ale tuturor cetăţenilor României, printre care cadrul naţional DigiCom Pro. Ministerul a promovat ordonanţa de urgenţă privind cadrul de competenţe digitale pentru toţi cetăţenii României, stabilind un sistem unitar şi clar de evaluare a cunoştinţelor informatice aliniat standardelor Uniunii Europene. Corelarea cu certificările recunoscute precum ECDL este un alt pilon important, iar pe acest subiect am aprobat corelarea oficială a nivelului de performanţă din cadrul DigiCom Pro cu modulele de certificare ECDL, pentru a le oferi cetăţenilor un mecanism clar de autoevaluare şi recunoaşterea competenţelor pe piaţa muncii”.

Oficialul MEDAT aduce în atenţie şi formarea funcţionarilor publici, spunând că instituţia participă la proiectul pilot de analiză a posturilor derulat de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Banca Mondială pentru definirea noului cadru de competenţe digitale generale pentru funcţionarii publici, testând structurile de competenţe direct, prin intermediul propriilor roluri administrative ale ministerului.