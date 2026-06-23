CONFERINŢA „DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Eduard Dumitraşcu, ARSC: „Entităţile publice au proiecte smart în valoare cumulată de peste 13 miliarde de euro”

Entităţile publice au proiecte smart în valoare cumulată de peste 13 miliarde de euro, a afirmat Eduard Dumitraşcu, preşedintele Asociaţiei Române pentru Smart City.

Eduard Dumitraşcu a precizat: „Avem 1.576 de proiecte şi iniţiative Smart City şi Smart Village în România, cu o valoare cumulată de peste 13 miliarde de euro, dar nu sunt toate datele, pentru că ne este şi nouă foarte greu să colectăm aceste date de la autorităţile publice, pentru că tot ce vedem aici sunt doar date ale entităţilor publice. De aceea susţin că avem nevoie de mai multă transparenţă, avem nevoie de mai multă deschidere. Noi, de ani de zile, ne dorim ca România să fie un hub regional pe zona de smart city. Ştim că putem mai mult, ştim că avem oameni capabili să reprezinte România regional, nu doar naţional.”

De aceea, domnia sa a menţionat că, deşi s-au făcut paşi semnificativi în ultimii ani privind digitalizarea, nu este suficient, din cauza lipsei de comunicare între autorităţile publice.

Eduard Dumitraşcu a adăugat: „Asta nu înseamnă că suntem mulţumiţi, asta nu înseamnă că nu ştim că se poate mai repede, mai bine şi mai mult, dar eu cred că 2026 va fi un an, sper eu, care să poată crea următorul ciclu din punct de vedere al transformării digitale la nivel naţional. Şi, din perspectiva noastră, a Asociaţiei pentru Smart City, asta ar însemna partea de integrare. Avem atât de multe surse de finanţare, avem atât de multe proiecte începute - şi mă refer inclusiv la cele ale autorităţilor locale -, care nu comunică între ele. Autorităţile centrale nu le cunosc. Deci avem nevoie de o capacitate de integrare, şi interinstituţională, şi intrainstituţională, dar, mai mult decât atât, cineva - şi sperăm noi să fie ADR-ul sau, ştiu eu, o altă entitate nou-creată - poate cumva să gestioneze ceea ce se întâmplă în România reală, nu în România politicilor publice sau în România surselor de finanţare, pe care le ştiţi şi dumneavoastră la fel de bine ca noi.”

El a mai spus că o parte dintre proiectele de digitalizare din perioada 2024-2026 nu prea mai reflectă realitatea. Preşedintele Asociaţiei Române pentru Smart City a mai spus că sunt zone în care se aşteaptă obţinerea competenţelor şi abia apoi se trece la digitalizare.

„Vorbim despre capacitatea noastră de a învăţa. Vorbim despre acest concept de a învăţa pe tot parcursul vieţii. Va trebui să înţelegem că aşa va arăta restul vieţii noastre: o piaţă profesională plină de provocări, cu foarte multe schimbări. S-au dus acele vremuri în care terminam o facultate, intram în câmpul muncii şi ne pensionam tot de acolo, eventual şi cu un ghid al unei cariere destul de bine aşezat: ce faci la 30, 40 de ani şi aşa mai departe. Asta ne scoate din zona de confort. Asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm pe cineva în urmă”, a concluzionat Eduard Dumitraşcu.