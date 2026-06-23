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CONFERINŢA „DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Daniela Bularda, ECCC: ”Într-o lume care evoluează odată cu tehnologia, AI schimbă regulile jocului”

A.I.
Ziarul BURSA #Companii #Securitate Cibernetică / 23 iunie

Daniela Bularda, ECCC: ”Într-o lume care evoluează odată cu tehnologia, AI schimbă regulile jocului”

”Când vorbim de Inteligenţa Artificială, ne referim la securitatea pentru AI, dar şi la AI pentru securitate cibernetică”

Într-o lume care ”galopează” în ceea ce priveşte ameninţările cibernetice şi care evoluează odată cu tehnologia, inteligenţa artificială schimbă cumva regulile jocului, a spus Daniela Bularda, Programme Officer at European Cybersecurity Competence Centre (ECCC).

Domnia sa a afirmat: ”Există finanţări la nivel european, iar ECCC implementează fonduri din două programe europene, Europa Digitală şi Orizont Europa, contribuind la aceste noi provocări prin trei soluţii: investiţii strategice, colaborare transfrontalieră şi capacitatea de a transforma inovaţia în securitate. Avem un portofoliu de peste 200 de proiecte în curs de implementare (n.r. la nivelul Uniunii Europene). Multe dintre acestea au o componentă de inteligenţă artificială şi, când vorbim de inteligenţa artificială, ne referim la securitatea pentru AI, dar şi AI pentru securitate cibernetică. Deoarece inteligenţa artificială amplifică atât oportunităţile, cât şi riscurile”.

Daniela Bularda a adăugat: ”Implementăm un program de lucru pentru perioada 2025-2027 în cadrul Europa Digitală. Programul, ce este disponibil pe site-ul ECCC, defineşte priorităţile de investiţii, ce au fost definite împreună cu statele membre. Avem un total de 355 de milioane de euro pentru cei trei ani, apelurile de proiecte sunt deschise entităţilor private, celor publice, iar în acest moment sunt peste 1.000 de beneficiari ce implementează aceste proiecte la nivelul întregii uniuni. Cam jumătate din beneficiari sunt entităţi private, urmate de organisme publice, dar şi entităţi cu un profil educaţional, cum ar fi universităţi. Este important de menţionat că aproape 40% din aceşti beneficiari sunt IMM-uri, ceea ce este încurajător pentru noi; acest lucru denotă faptul că IMM-urile sunt capabile să parcurgă diferitele proceduri pentru a obţine finanţări europene”.

Conform Danielei Bularda, ţara noastră se află în top cinci în ceea ce priveşte proiectele finanţate de ECCC, entităţile participante având în jur de 45 de granturi în curs de implementare din cele peste 200, ceea ce este destul de promiţător.

”Am remarcat cooperarea, la nivelul întregii Uniunii Europene, între diferite entităţi private, publice, institute de cercetare. În decembrie anul trecut, ECCC a lansat o platformă numită Atlas, tocmai cu scopul de a crea o comunitate europeană pentru securitate cibernetică, pentru a aduna într-un singur loc diferite entităţi ce activează în Uniunea Europeană, interesate de siguranţa cibernetică. Printre avantajele acestei platforme este şi facilitarea schimbului de informaţii, pentru a putea crea mai rapid consorţii transfrontaliere, în cazul companiilor interesate să aplice pentru finanţări europene (...). Până acum avem înregistrate peste 350 de companii pe platforma Atlas, dar vrem să ajungem la un număr mult mai mare”, a mai spus Daniela Bularda.

Reprezentantul PCCC a punctat că vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, a anunţat luna trecută, în cadrul unei intervenţii în Parlamentul European, un plan de acţiune în pregătire pentru securitate cibernetică în contextul AI, pe fondul apariţiei unor modele care exploatează vulnerabilităţi şi care prezintă un risc major.

”Din partea ECCC, îl aşteptăm cu multă atenţie şi vom vedea cum putem contribui mai mult pentru a creşte capacităţile de prevenire şi, în final, securitatea cibernetică la întregul nivel european”, a spus Daniela Bularda.

Nu în ultimul rând, domnia sa a menţionat că lipsa de specialişti în securitate cibernetică reprezintă o problemă în multe ţări. ”Cred că ultimele statistici şi un studiu Eurobarometru menţionează 500.000 de specialişti care lipsesc la nivelul întregii Uniunii Europene; ECCC este în căutare de astfel de specialişti pentru diferite sarcini, în special care să ne susţină pentru evaluarea de proiecte şi de propuneri în urma apelurilor pe care le avem”, a afirmat Daniela Bularda.

ECCC este un organism european cu sediul în România, care ajută la implementarea strategiei Uniunii Europene în ceea ce priveşte cercetarea, inovarea şi politica industrială în materie de securitate cibernetică. Centrul face parte dintr-o reţea de centre naţionale de coordonare, cel din ţara noastră funcţionând în cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României, a mai explicat Daniela Bularda.

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