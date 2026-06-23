CONFERINŢA „DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Victor Negrescu, europarlamentar: "Vedem tentative de fraudă bazate pe Inteligenţa Artificială”

Atacurile cibernetice sunt mai sofisticate, mai rapide şi mai greu de identificat, apreciază europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a transmis, în cadrul unui mesaj video: "Inteligenţa artificială schimbă deja modul în care lucrăm, învăţăm, producem şi comunicăm. Ea oferă oportunităţi extraordinare pentru dezvoltare economică şi inovare, dar generează şi noi vulnerabilităţi. Acum, atacurile cibernetice sunt mai sofisticate, mai rapide şi mai greu de identificat. Vedem tentative de fraudă bazate pe inteligenţa artificială, campanii de dezinformare realizate cu ajutorul tehnologiilor de-fake şi atacuri automatizate care pot afecta instituţii publice, companii şi infrastructura critică. Din această perspectivă, securitatea cibernetică nu mai este doar o temă tehnică. Ea a devenit o componentă esenţială a securităţii economice, a funcţionării democraţiei şi a rezilienţei europene”.

Europarlamentarul este de părere că Europa trebuie să investească simultan în digitalizare, inteligenţa artificială şi securitate cibernetică. Oficialul a transmis: "În negociurile privind bugetul european am pledat pentru creşterea investiţiilor în inovare, cercetare şi competenţe digitale, deoarece Europa nu poate rămâne doar un utilizator de tehnologie creată în alte părţi ale lumii. În ultimii ani am susţinut activ dezvoltarea ecosistemului digital românesc la nivel european. Am implicat în promovarea Centrului European de Competenţe în Securitate Cibernetică de la Bucureşti o instituţie strategică pentru întreaga Uniune Europeană, care consolidează poziţia României pe harta europeană a securităţii cibernetice. Totodată, prin evenimentul pe care îl organizez, Romanian Digital Day, reuşim anual, aici în Parlamentul European, să construim o platformă de dialog care reuneşte decidenţi europeni, lideri din industrie, cercetători şi antreprenori pentru a discuta despre inteligenţa artificială, inovarea, securitatea cibernetică şi viitorul digital al Europei”.

Parlamentarul European este de părere că România are o oportunitate reală: "Avem specialişti de valoare, un sector IT competitiv şi capacitatea de a deveni un actor regional important în domeniul securităţii cibernetice şi al inteligenţei artificiale. Dar pentru a reuşi avem nevoie de trei lucruri. În primul rând, securitatea trebuie integrată în toate proiectele de digitalizare, încă din faza de proiectare. În al doilea rând, trebuie să investim mai mult în oameni, în educaţie şi în dezvoltarea competenţelor digitale şi cibernetice. Şi, în ultimul rând, trebuie să consolidăm cooperarea europeană”. Ameninţările cibernetice nu cunosc frontiere, susţine oficialul, apreciind că răspunsul autorităţilor trebuie să fie la fel de integrat şi de coordonat: "Voi continua să susţin la nivel european investiţiile în tehnologiile viitorului, în inteligenţa artificială, în infrastructuri digitale sigure şi în dezvoltarea competenţelor necesare pentru a face faţă acestor provocări”.