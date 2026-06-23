Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

CONFERINŢA „DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Victor Negrescu, europarlamentar: "Vedem tentative de fraudă bazate pe Inteligenţa Artificială”

E.O.
Ziarul BURSA #Companii #Securitate Cibernetică / 23 iunie

Victor Negrescu, europarlamentar: "Vedem tentative de fraudă bazate pe Inteligenţa Artificială”

"Atacurile cibernetice sunt mai sofisticate, mai rapide şi mai greu de identificat”, spune Victor Negrescu

Atacurile cibernetice sunt mai sofisticate, mai rapide şi mai greu de identificat, apreciază europarlamentarul Victor Negrescu. Acesta a transmis, în cadrul unui mesaj video: "Inteligenţa artificială schimbă deja modul în care lucrăm, învăţăm, producem şi comunicăm. Ea oferă oportunităţi extraordinare pentru dezvoltare economică şi inovare, dar generează şi noi vulnerabilităţi. Acum, atacurile cibernetice sunt mai sofisticate, mai rapide şi mai greu de identificat. Vedem tentative de fraudă bazate pe inteligenţa artificială, campanii de dezinformare realizate cu ajutorul tehnologiilor de-fake şi atacuri automatizate care pot afecta instituţii publice, companii şi infrastructura critică. Din această perspectivă, securitatea cibernetică nu mai este doar o temă tehnică. Ea a devenit o componentă esenţială a securităţii economice, a funcţionării democraţiei şi a rezilienţei europene”.

Europarlamentarul este de părere că Europa trebuie să investească simultan în digitalizare, inteligenţa artificială şi securitate cibernetică. Oficialul a transmis: "În negociurile privind bugetul european am pledat pentru creşterea investiţiilor în inovare, cercetare şi competenţe digitale, deoarece Europa nu poate rămâne doar un utilizator de tehnologie creată în alte părţi ale lumii. În ultimii ani am susţinut activ dezvoltarea ecosistemului digital românesc la nivel european. Am implicat în promovarea Centrului European de Competenţe în Securitate Cibernetică de la Bucureşti o instituţie strategică pentru întreaga Uniune Europeană, care consolidează poziţia României pe harta europeană a securităţii cibernetice. Totodată, prin evenimentul pe care îl organizez, Romanian Digital Day, reuşim anual, aici în Parlamentul European, să construim o platformă de dialog care reuneşte decidenţi europeni, lideri din industrie, cercetători şi antreprenori pentru a discuta despre inteligenţa artificială, inovarea, securitatea cibernetică şi viitorul digital al Europei”.

Parlamentarul European este de părere că România are o oportunitate reală: "Avem specialişti de valoare, un sector IT competitiv şi capacitatea de a deveni un actor regional important în domeniul securităţii cibernetice şi al inteligenţei artificiale. Dar pentru a reuşi avem nevoie de trei lucruri. În primul rând, securitatea trebuie integrată în toate proiectele de digitalizare, încă din faza de proiectare. În al doilea rând, trebuie să investim mai mult în oameni, în educaţie şi în dezvoltarea competenţelor digitale şi cibernetice. Şi, în ultimul rând, trebuie să consolidăm cooperarea europeană”. Ameninţările cibernetice nu cunosc frontiere, susţine oficialul, apreciind că răspunsul autorităţilor trebuie să fie la fel de integrat şi de coordonat: "Voi continua să susţin la nivel european investiţiile în tehnologiile viitorului, în inteligenţa artificială, în infrastructuri digitale sigure şi în dezvoltarea competenţelor necesare pentru a face faţă acestor provocări”.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

DIN ACELAŞI DOMENIU

Securitate Cibernetică

Citeşte toate articolele din Securitate Cibernetică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 iunie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 iunie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda “Teoria dobânzii“Citeste “Teoria dobânzii“Read “INTEREST RATE THEORY“

Ziarul BURSA

23 iunie
Ediţia din 23.06.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
asbis.ro
aages.ro
asbis.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Iun. 2026
Euro (EUR)Euro5.2386
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.5706
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.6624
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0478
Gram de aur (XAU)Gram de aur618.2179

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
canva.site
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb