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CONFERINŢA „DIGITALIZARE ŞI SIGURANŢĂ CIBERNETICĂ" Mugur Podaru, CEC Bank: ”Legislaţia europeană ne-a permis să avansăm digitalizarea mai rapid decât în alte industrii”

A.V.
Ziarul BURSA #Companii #Securitate Cibernetică / 23 iunie

Mugur Podaru, CEC Bank: ”Legislaţia europeană ne-a permis să avansăm digitalizarea mai rapid decât în alte industrii”

Bankingul s-a digitalizat în ultima perioadă, lucrăm de multă vreme la acest aspect, iar legislaţia europeană ne-a permis să avansăm cu o altă viteză decât în alte industrii, susţine Mugur Podaru, Directorul Direcţiei Operaţiuni la Distanţă din cadrul CEC Bank. Domnia sa explică: ”Aceste norme ne-au permis să primim un act autentic, cu o semnătură electronică, şi care să poată fi considerat ca un act semnat într-o agenţie a băncii. Acolo unde se lucrează cu bani, lucrurile sunt mai stricte - nu e chiar simplu să dai un credit pe un parcurs 100% online, chiar dacă toate acestea au devenit o banalitate. Nu vorbim numai de credite, vorbim de toate operaţiunile - de la deschiderea de cont curent pe parcurs 100% online - nu te mai duci la bancă, faci totul pe telefon sau pe laptop. Sunt lucruri pe care le consumăm în mod uzual şi băncile, practic, deşi îşi păstrează structurile teritoriale, lucrează într-un model hibrid - pot să aibă şi agenţii fără personal. Noi am făcut recent lucrul acesta, o să rulăm o perioadă în care un funcţionar bancar va acorda asistenţă, va rămâne într-o agenţie fizică, după care, pe măsură ce lucrurile vor fi înţelese de clienţi, o să-i lăsăm să-şi facă singuri tranzacţiile, dacă preferă să vină într-un sediu al băncii. Altfel, pot utiliza internet banking, e-mail banking”.

”Trebuie să fii atent la securitatea cibernetică şi să faci educaţia financiară a clienţilor”

Lucrurile se schimbă semnificativ, trebuie să fii atent la securitatea cibernetică şi să faci o educaţie financiară a clienţilor, astfel încât aceştia să nu dea curs solicitărilor care vin de la atacatori, afirmă Mugur Podaru, subliniind: ”Pe de-o parte, securitatea cibernetică este importantă, pe de altă parte, inteligenţa artificială este importantă. (...) În domeniul bancar, lucrurile sunt puţin avansate faţă de alte industrii. Sigur, avem şi noi problemele noastre cu educaţia financiară a clienţilor, cu lucrurile pe care ei le cred din social media etc. Băncile au făcut tot ce se putea ca fraudele să nu se întâmple. Dacă s-au întâmplat, s-au întâmplat pentru că clienţii şi-au divulgat credenţialele de logare”.

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