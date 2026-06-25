Conferinţa pentru reconstrucţia Ucrainei, deschisă joi la Gdansk fără Zelenski

Conferinţa anuală pentru reconstrucţia Ucrainei s-a deschis joi la Gdañsk, în Polonia, în absenţa preşedintelui Volodimir Zelenski, pe fondul tensiunilor dintre Kiev şi Varşovia, cu prioritate pe renovarea sectorului energetic grav afectat de Rusia, conform AFP, citat de News.ro.

Kievul a anunţat marţi că delegaţia ucraineană va fi condusă de prim-ministrul Iulia Sviridenko, şi nu de Zelenski - pentru prima dată din 2022 încoace, potrivit aceleiaşi surse. Tensiunile dintre cele două ţări au escaladat la sfârşitul lui mai, când Zelenski a decis să denumească o unitate militară după Armata Insurgentă Ucraineană (UPA), organizaţie naţionalistă fondată în 1942, considerată în Polonia responsabilă de uciderea a peste 100.000 de polonezi, conform News.ro. Ca reacţie, preşedintele polonez Karol Nawrocki a anunţat retragerea celei mai înalte distincţii de stat acordate lui Zelenski - Ordinul Vulturului Alb, potrivit aceleiaşi surse.

Conferinţa de la Gdansk, a cincea de acest gen, reuneşte până vineri responsabili politici şi actori economici, în principal europeni, pentru discuţii despre reconstrucţia postbelică a Ucrainei, cu accent pe energie, infrastructuri critice şi logistică, precum şi pe capacităţile de securitate ale ţării, conform News.ro. Printre participanţi se numără Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, care ia cuvântul alături de liderii Poloniei, Bulgariei, Estoniei, Finlandei, Letoniei, Lituaniei, României şi Suediei, potrivit Comisiei Europene. Preşedintele Consiliului European, Antonio Costa - criticat recent din cauza unor contacte ale anturajului său cu Moscova -, este şi el prezent, conform aceleiaşi surse.

Un raport comun al Kievului, Băncii Mondiale, UE şi ONU din februarie a estimat că reconstrucţia postbelică a Ucrainei va costa aproximativ 588 de miliarde de dolari, potrivit News.ro. UE a aprobat în decembrie un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina pentru perioada 2026-2027, din care o primă tranşă de 3,2 miliarde a fost plătită în iunie, două treimi din fonduri fiind destinate apărării, conform aceleiaşi surse. Expertul Glib Vichliani, directorul Centrului de Strategie Economică din Kiev, a subliniat că Ucraina nu poate apăra teritoriul fără eforturi paralele de reconstrucţie, întrucât este nevoie de servicii esenţiale şi locuinţe pentru cetăţenii care plătesc impozite şi susţin armata, potrivit News.ro.