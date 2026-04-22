Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Renovatio Engineering SRL de către Greenvolt International Power SA şi RG Renovatio Group Limited

Consiliul Concurenţei a autorizat achiziţionarea a 50% din capitalul social al Renovatio Engineering SRL de către Greenvolt International Power SA, Portugalia.

În urma tranzacţiei, Renovatio Engineering SRL va fi deţinută de către Greenvolt International Power SA, Portugalia şi RG Renovatio Group Limited, Cipru.

Greenvolt este parte din Grupul Greenvolt, producător de energie regenerabilă cu sediul în Portugalia, care activează în domeniul biomasei, al proiectelor de energie solară fotovoltaică şi al producţiei descentralizate de energie.

RG Renovatio, Cipru, desfăşoară preponderent activităţi specifice societăţilor de tip holding. Grupul Renovatio este implicat în dezvoltarea de proiecte de energie regenerabilă, incluzând servicii de inginerie, achiziţii şi construcţie, operarea activelor, tranzacţionarea energiei electrice şi consultanţă.

Renovatio Engineering SRL îşi desfăşoară activitatea, în principal, în domeniul producţiei de energie electrică, prin furnizarea de servicii conexe şi suport.

Renovatio Engineering SRL deţine ÎCS Energo Continent SRL, Moldova, activă în domeniul producţiei de energie electrică.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că această operaţiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa romȃnească sau pe o parte substanţială a acesteia şi că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurenţial normal.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii naţionale de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.