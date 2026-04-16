Consiliul Judeţean Galaţi a finalizat o investiţie de 15,4 milioane lei

Ana Felea
Politică / 16 aprilie, 15:53

Consiliul Judeţean Galaţi a inaugurat, astăzi, o nouă investiţie majoră în infrastructura de agrement, proiectul „Bob & Bike Adrenalina Gârboavele”, realizat în Pădurea Gârboavele, în urma unei finanţări de 15,4 milioane de lei. Autorităţile locale susţin că este prima investiţie de acest tip din România realizată de o administraţie publică şi marchează un pas important în dezvoltarea turismului regional.

Noua zonă de agrement reuneşte facilităţi moderne dedicate activităţilor în aer liber, printre care două piste de bob cu o lungime cumulată de peste 1,5 kilometri, trasee de biciclete pentru diferite niveluri de experienţă, un turn de escaladă de 10 metri, locuri de joacă pentru copii şi un amfiteatru destinat evenimentelor.

Costel Fotea, preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, a declarat: „Am promis că vom face în Pădurea Gârboavele cea mai atractivă zonă de agrement din Regiunea Sud-Est şi iată că ne ţinem de cuvânt. După deschiderea Parcului de Aventură EscapeLand, lansăm acum Bob & Bike Adrenalina Gârboavele - o zonă de agrement şi mai spectaculoasă, dotată cu instalaţii moderne de bob, la standarde similare celor din Germania şi Austria”.

Pistele de bob sunt concepute pentru a oferi experienţe variate, cu o capacitate totală de aproximativ 300 de persoane pe oră. Prima instalaţie, de circa 700 de metri, este de tip speed-bob, cu sănii pe role magnetice, care pot atinge viteze de până la 40 km/h. A doua pistă, de aproximativ 900 de metri, este de tip Alpine Coaster, unde utilizatorii îşi pot regla viteza, ceea ce permite o experienţă adaptată fiecărui vizitator.

Proiectul include şi două trasee de mountain-bike, însumând 7 kilometri, unul destinat familiilor şi începătorilor şi altul de tip cross-country olimpic (XCO), potrivit pentru competiţii. Turnul de escaladă, spaţiile de relaxare şi infrastructura pentru evenimente completează oferta complexului.

Reprezentanţii administraţiei judeţene subliniază că investiţia contribuie la diversificarea ofertei turistice şi la creşterea atractivităţii zonei, cu impact economic potenţial asupra sectorului local de servicii.

Zona de agrement va fi deschisă publicului de miercuri până duminică, între orele 10:00 şi 20:00. Tarifele anunţate sunt de 25 de lei pentru o cursă cu Alpine Coaster, 35 de lei pentru speed-bob, 10 lei pentru 30 de minute de escaladă.

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

