Consiliul pentru Pace ce priveşte Gaza se reuneşte în Cipru la mijlocul săptămânii viitoare

Consiliul pentru Pace, creat la iniţiativa preşedintelui american Donald Trump, urmează să se reunească în Cipru în perioada 30 iunie - 1 iulie, au anunţat joi oficiali ciprioţi, conform Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al guvernului cipriot, Konstantinos Letymbiotis, a declarat pentru postul public RIK că Cipru nu este implicat în organizarea întâlnirii şi serveşte exclusiv în calitate de gazdă, fără a dezvălui cine va participa la reuniune, potrivit aceleiaşi surse.

Consiliul pentru Pace a fost lansat de Trump la începutul acestui an cu scopul de a elabora un plan de pace pentru Fâşia Gaza, cu obiective care includ reconstruirea teritoriului devastat de atacurile israeliene, dezarmarea Hamas şi punerea bazelor unui acord de pace durabil, conform Agerpres. Până în prezent, iniţiativa nu a generat progrese vizibile, potrivit aceleiaşi surse.

Guvernul de la Nicosia susţine în principiu planul de pace pentru Gaza al lui Trump şi este implicat în primul rând prin proiecte umanitare, conform Agerpres. Cipru este statul membru al UE cel mai apropiat geografic de zona de criză din Orientul Mijlociu, insula din estul Mării Mediterane aflându-se la aproximativ 350 de kilometri de Fâşia Gaza, potrivit aceleiaşi surse.