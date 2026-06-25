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Consiliul Uniunii Europene aprobă eliminarea tarifelor vamale pentru unele produse din Statele Unite

A.M.
Internaţional / 25 iunie, 13:20

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Consiliul Uniunii Europene a adoptat definitiv joi două regulamente care pun în aplicare angajamentele tarifare stabilite în Declaraţia Comună cu Statele Unite din august 2025, se arată într-un comunicat de presă postat pe sire-ul Consiliului European.

Decizia finalizează procesul legislativ şi vizează stabilitatea relaţiilor comerciale transatlantice, dar include şi mecanisme de protecţie pentru economia europeană, conform sursei citate.

Noile regulamente elimină taxele vamale europene rămase în vigoare pentru bunurile industriale americane. De asemenea, documentele introduc un acces preferenţial pentru anumite produse marine şi agricole prin cote tarifare şi taxe reduse, potrivit sursei menţionate.

„Suntem angajaţi într-un parteneriat transatlantic puternic şi deschis cu aliatul nostru istoric, dar deschiderea trebuie să meargă mână în mână cu protejarea intereselor noastre”, afirmă Michael Damianos, ministrul energiei, comerţului şi industriei din Cipru, se mai arată în comunicat.

Actele normative conţin şi o clauză de salvgardare consolidată pentru piaţa internă. Comisia Europeană primeşte astfel dreptul de a acţiona rapid în cazul unor creşteri masive de importuri care riscă să afecteze operatorii din Uniunea Europeană, potrivit sursei citate.

„Aceste măsuri susţin fluxuri comerciale stabile şi previzibile cu Statele Unite, asigurând totodată că Uniunea Europeană poate răspunde rapid şi proporţional atunci când acordul nu este respectat”, adaugă Michael Damianos, se arată în comunicatul de presă.

Schimburile comerciale bilaterale de bunuri şi servicii dintre cele două blocuri economice au depăşit valoarea de 1.700 de miliarde de euro în cursul anului 2025. Regulamentul principal pentru industrie îşi va înceta aplicarea la sfârşitul anului 2029, în timp ce normele pentru importurile de homar se aplică retroactiv şi sunt valabile până în iulie 2030, conform aceleaşi surse.

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