Contakt încheie un parteneriat strategic cu Mobilfox şi deschide perioada de subscriere pentru listarea pe AeRO

A.B.
Piaţa de Capital / 12 noiembrie, 16:03

Contakt încheie un parteneriat strategic cu Mobilfox şi deschide perioada de subscriere pentru listarea pe AeRO

Contakt, liderul reţelelor româneşti de retail pentru accesorii de telefoane mobile, anunţă semnarea unui parteneriat strategic cu Mobilfox, cel mai mare magazin online de huse personalizate din Sud-Estul Europei, cu fabrică proprie în Ungaria, potrivit unui comunicat al companiei.

Prin acest parteneriat, clienţii din România vor avea acces la gama completă de huse Mobilfox, recunoscute pentru designul modern şi protecţia 360°, disponibile într-o primă etapă în magazinele şi insulele premium Contakt.

„Parteneriatul cu Mobilfox marchează un pas important în direcţia consolidării portofoliului nostru de branduri premium şi a creşterii nivelului de satisfacţie al clienţilor. Produsele Mobilfox vin cu o calitate europeană verificată şi o protecţie superioară pentru telefoanele mobile”, a declarat Manuel Iana, Director General Contakt.

De cealaltă parte, Kevin Diller, CEO Mobilfox, a subliniat că extinderea în reţeaua Contakt „aduce clienţilor din România o experienţă tactilă directă, completând livrarea rapidă cu testarea fizică a produselor”.

Colaborarea marchează debutul Mobilfox în retailul fizic din România şi consolidează poziţia Contakt drept principal canal de distribuţie de accesorii mobile la nivel naţional.

Totodată, compania a anunţat deschiderea perioadei de subscriere pentru oferta publică iniţială (IPO) pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, începând cu 12 noiembrie 2025. Acţiunile Contakt (simbol CTK) pot fi subscrise la un preţ cuprins între 4,30 şi 5,20 lei, ceea ce echivalează cu un discount de până la 18% faţă de valoarea estimată de 5,24 lei/acţiune.

Oferta vizează atingerea unui free float de 10% din capitalul social, cu planul de extindere treptată până la 30%, pentru creşterea lichidităţii pe piaţa de capital. După listare, compania intenţionează să adopte o politică de dividend predictibilă, care prevede distribuirea a 70% din profitul net anual către acţionari.

Perioada de subscriere se încheie pe 3 decembrie 2025, urmând ca ulterior Contakt să iniţieze procedura de admitere la tranzacţionare pe piaţa AeRO a BVB.

